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Yargıtay Başkanı'ndan son dakika 'af' açıklaması!

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, yaptığı son dakika açıklamasında "Af çıkarılmasına karşıyım" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Yargıtay Başkanı'ndan son dakika 'af' açıklaması!

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, yaptığı son dakika açıklamasında "Af çıkarılmasına karşıyım" şeklinde açıklamalarda bulundu.

27 Şubat 2019 Çarşamba 12:06
Yargıtay Başkanı'ndan son dakika 'af' açıklaması!

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, kurumsal bir görüş olmamakla birlikte affa karşı olduğunu söyledi. Yargıtay Başkanı Cirit, “Belki infaz sistemindeki cezaevinde kalma süresi yüzde 50’lere çekilebilir, daha adil bir çözüm olur.” diye konuştu.

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit’in açıklamaları şöyle:

“Kurumsal bir görüş olmamakla birlike ben affa karşıyım. Daha önce çıkarılan aflara baktığımızda hem hukuki belirsizlik hem de asayiş, toplumdaki huzur ve barışın sağlanması noktasında bazı sıkıntılar ortaya çıkıyor. Belki infaz sistemindeki cezaevinde kalma süresi yüzde 50’lere çekilebilir, daha adil bir çözüm olur.”

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 27.02.2019 14:48
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