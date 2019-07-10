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Yaralanan itfaiye eri: Kıyafetlerimi kesmeyin, devletimin malı

Denizli'nin Çameli ilçesinde, TIR'ın çarptığı ahırdaki hayvanları kurtarmaya çalışırken moloz yığınının altında kalarak yaralanan itfaiye eri Tanju Uğur, üzerindeki kıyafetleri keserek çıkarmak isteyen sağlık ekiplerine, "Devletimin malını kesmeyin" diyerek direndi.

Yaralanan itfaiye eri: Kıyafetlerimi kesmeyin, devletimin malı

Denizli'nin Çameli ilçesinde, TIR'ın çarptığı ahırdaki hayvanları kurtarmaya çalışırken moloz yığınının altında kalarak yaralanan itfaiye eri Tanju Uğur, üzerindeki kıyafetleri keserek çıkarmak isteyen sağlık ekiplerine, "Devletimin malını kesmeyin" diyerek direndi.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:04
Yaralanan itfaiye eri: Kıyafetlerimi kesmeyin, devletimin malı

Denizli'nin İmamlar mahallesinde Mikail Abalı yönetimindeki 54 HP 906 plakalı TIR, Mehmet Tutkun'a ait ahıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle çatısı çöken ve bir duvarı yıkılan ahırda, 5 büyükbaş hayvan enkaz altında kaldı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, molozların arasında sıkışan hayvanları kurtarmak için çalışma başlattı. Çalışma sırasında, itfaiye eri Tanju Uğur'ın üzerine moloz yığınları devrildi. Uğur, meslektaşları tarafından molozların altından kurtarıldı.

Sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan Uğur'un beline ortopedik korse takılması için üzerindeki kıyafet kesilmek istendi. Ancak itfaiye eri Uğur, "Devletimin malını kesmeyin" diyerek, ayağa kaldırılıp kıyafetinin çıkartılmasını istedi.

Ancak Uğur'un ayağa kalkmasının tehlikeli olabileceğini belirten görevliler, üzerindeki kıyafeti kesmekte ısrarcı oldu. Bunun üzerine itfaiye çavuşu Halil Akın'dan yardım istendi. Akın, "Senin sağlığından önemli değil. Bırak kıyafetleri kessinler" dedi. İkna olan Uğur'un kıyafetleri kesilerek tedaviye alındı.

'DEVLETİMİ KÜLFET ALTINA SOKMAK İSTEMEDİM'

Yıkılan ahırdaki hayvanları kurtarmak isterken molozların üzerine yıkıldığını belirten Uğur, "Bilincim yerindeydi. Büyük korku yaşadım. El  ve ayaklarımı hareket ettirebilmeme rağmen sırtımda büyük bir acı hissediyordum. Meslektaşlarım beni molozların altından çıkardı" dedi.

Uğur, kendisine müdahale etmek için kıyafetini kesmek isteyen sağlık personellerine direnmesiyle ilgili şunları söyledi:

"Kıyafetlerimi kestirmek istemedim, çünkü onları bana devletim verdi. Onları kestirip boş yere masraf edilmesini istemedim. 100-200 liralık ucuz malzeme değiller. Devletimi bu külfetin altına sokmak istemedim. 'Ayağa kaldırın, çıkarayım' dedim. Ancak amirlerim sağlığımı düşündükleri için kıyafetimin kesilmesine izin verdi. Bana, 'Kıyafetler senden daha değerli değil' dedi. O zaman itfaiyeciliğin bir meslek değil, aile olmak olduğunu anladım."

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