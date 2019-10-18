Yandex’in Sürücüsüz Otomobilleri 1.6 Milyon Kilometre Yol Katetti

Dünya genelinde 10 farklı ülkede hizmet veren, hisseleri 2011 yılından bu yana NASDAQ’ta işlem gören teknoloji devi Yandex, çığır açan yenilikler geliştirmeye devam ediyor. Sürücüsüz araç teknolojilerinde önemli bir ilerleme sağlayan Yandex, geliştirdiği sürücüsüz otomobillerin 1.6 milyon otonom kilometre yol katettiğini açıkladı. Yandex bu gelişmeyle Avrupa’nın en büyük sürücüsüz otomobil geliştiricisi olurken, dünya çapında da Waymo, Cruise Automation, Baidu ve Uber ile birlikte ilk 5 otonom araç şirketi arasına girdi.

Yandex’in sürücüsüz otomobilleri 1.6 milyon kilometrelik yolun büyük bir bölümünü, beklenmedik trafik koşullarıyla bilinen ve dünyanın en kalabalık şehirleri arasında bulunan Moskova’da ve Tel Aviv’de katetti. Yandex’in otonom araçları, Moskova’nın karlı ve yağmurlu koşullarında ve Tel Aviv’in yoğun sıcağında rastgele park edilen otomobillerin arasında manevralar yaparak sürüşlerini gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz ocak ayında Las Vegas’ta düzenlenen CES 2019 kapsamında, gazetecilerin de katıldığı bir otonom sürüş gerçekleştirmiş olan Yandex, 2018 yılının Ağustos ayından beri de Rusya’nın Tataristan bölgesinde bulunan Innopolis şehrinde, sürücüsüz bir şekilde hizmet veren otonom taksi servisine öncülük yapıyor.

Yandex’in sürücüsüz otomobilleri günde 20 bin, ayda 500 bin otonom kilometre yapıyor. Şu anda 50 adet sürücüsüz otomobili bulunan Yandex, yılsonuna kadar bu sayıyı 100’e çıkarmayı hedefliyor. Gelecek yıllarda filonun genişletilmesi hedefi, şirketin öncelikli planları arasında bulunuyor. Bununla birlikte Yandex, otonom sürüşlerin daha hızlanması ve daha mükemmel hale gelmesi için çalışmalarına devam ediyor. Yandex iki yıl içerisinde otonom sürüşte haftada 1.000.000 kilometreye ulaşmayı hedefliyor.

Yandex sürücüsüz otomobil alanında genişleme stratejisinin bir parçası olarak Hyundai Mobis ile iş birliği yapıyor. Bu iş birliğinin kapsamında yeni tanıtılmış olan sürücüsüz otomobil Sonata, Yandex’in filosuna katılacak olan modellerden biri olacak.

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