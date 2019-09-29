yalova iki depremle sarsıldı

Yalova sabah 09.08 ve 09.10 saatlerinde gerçekleşen 2 sarsıntı yaşadı. Merkez üssü Yalova’nın Marmara Denizi açıkları olan ilk sarsıntı yerin 6.8 kilometre altında meydana geldi.

Kandilli sarsıntının büyüklüğünü 2.9 olarak ölçtü. Bu sarsıntıdan 2 dakika sonra bir başka sarsıntı daha yaşandı.

Yerin 10.6 kilometre altında yaşanan deprem 3.6 olarak kaydedildi. Herhangi bir can ve mal kaybının meydana gelmediği sarsıntılarda panik de yaşanmadı.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA