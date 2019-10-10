Yalova'da 4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, 19.52'de Marmara Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem hissedildi.

Deprem Yalova'ya 3.71 kilometre uzaklıkta ve 10.66 kilometre derinlikte meydana geldi.

Deprem İstanbul'da da hissedildi.

​Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.

BİR DEPREM DAHA!

Kandilli Rasathanesi'nin bilgilerine göre, Yalova açıklarında 3.3 büyüklüğünde ikinci bir deprem de meydana geldi.

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