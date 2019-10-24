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Yağmurdan kaçıp sığındıkları ağaca yıldırım düştü: 2 yaralı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde çiftçilik yapan Mehmet Ali Koç ve eşi Hanım Koç, yağmurdan sığınmak için girdikleri ağaca yıldırım düşmesi ile yaralandı.

Yağmurdan kaçıp sığındıkları ağaca yıldırım düştü: 2 yaralı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde çiftçilik yapan Mehmet Ali Koç ve eşi Hanım Koç, yağmurdan sığınmak için girdikleri ağaca yıldırım düşmesi ile yaralandı.

24 Ekim 2019 Perşembe 06:51
Yağmurdan kaçıp sığındıkları ağaca yıldırım düştü: 2 yaralı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesine bağlı İncirli köyünde, tarlada çalışan Mehmet Ali Koç ve Hanım Koç, yağmurun başlamasıyla tarlada bulunan ceviz ağacının altına sığındılar.

Bir süre sonra çiftin bulunduğu ağaca büyük bir gürültüyle yıldırım düştü.

Yıldırımın etkisi ile yere yığılan çift olayı görenlerin ihbarı ile gelen sağlık ekipleri tarafında Çelikhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

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