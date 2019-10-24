Yağmurdan kaçıp sığındıkları ağaca yıldırım düştü: 2 yaralı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesine bağlı İncirli köyünde, tarlada çalışan Mehmet Ali Koç ve Hanım Koç, yağmurun başlamasıyla tarlada bulunan ceviz ağacının altına sığındılar.
Bir süre sonra çiftin bulunduğu ağaca büyük bir gürültüyle yıldırım düştü.
Yıldırımın etkisi ile yere yığılan çift olayı görenlerin ihbarı ile gelen sağlık ekipleri tarafında Çelikhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.
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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA