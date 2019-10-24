Yağmurdan kaçıp sığındıkları ağaca yıldırım düştü: 2 yaralı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde çiftçilik yapan Mehmet Ali Koç ve eşi Hanım Koç, yağmurdan sığınmak için girdikleri ağaca yıldırım düşmesi ile yaralandı.