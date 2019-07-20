Yağışlara yaz molası! Meteroloji açıkladı; yaz geri geliyor!

Yapılan son değerlendirmelere göre, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Manisa ve Bilecik çevreleri ile Balıkesir ve Bursa’nın doğu ilçeleri, İzmir’in kuzeydoğu çevreleri ve Kütahya’nın batı kesimleri için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunuldu.

SICAKLIK ARTACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

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