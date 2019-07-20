Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 28°
az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
101849
ALTIN
259.006
DOLAR
5.6360
STERLIN
7.0648
EURO
6.3235
Yağışlara yaz molası! Meteroloji açıkladı; yaz geri geliyor!
Dikkat ! Emeklilik hayaliniz suya düşebilir!
MHP'den Üniversiteli İşçiler Hamlesi!
Bel ağrılarından korunmak tedavisinden daha kolay
Akaryakıtta çifte indirim! Pompa fiyatlarına yansıyacak

Yağışlara yaz molası! Meteroloji açıkladı; yaz geri geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları için ise gök gürültülü sağanak yağış uyarıları devam ediyor.

Yağışlara yaz molası! Meteroloji açıkladı; yaz geri geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları için ise gök gürültülü sağanak yağış uyarıları devam ediyor.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 09:41
Yağışlara yaz molası! Meteroloji açıkladı; yaz geri geliyor!

Yapılan son değerlendirmelere göre, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Manisa ve Bilecik çevreleri ile Balıkesir ve Bursa’nın doğu ilçeleri, İzmir’in kuzeydoğu çevreleri ve Kütahya’nın batı kesimleri için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunuldu.

SICAKLIK ARTACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
yağışlara yaz molası meteroloji açıkladı yaz geri geliyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
21 günlük eğitimin ardından 3 bin 500 lira maaşla işe başlıyorlar
21 günlük eğitimin ardından 3 bin 500 lira maaşla işe başlıyorlar
Adli tatil bugün başladı!
Adli tatil bugün başladı!
Ankara'da asayiş uygulaması
Ankara'da asayiş uygulaması

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim