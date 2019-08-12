Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
99405
ALTIN
268.317
DOLAR
5.4853
STERLIN
6.6978
EURO
6.1516
KPSS'siz PTT Personel Alımı Başvuruları Ne Zaman Başlıyor! Tarih Belli Oldu! İşte Başvuru Şartları!
Polis Akademisi Başkanlığından POMEM, PMYO ve PAEM Duyurusu!
Bayram namazı saat kaçta ? İşte il il namaz saatleri
YKS Kayıt Başvuru Süresi Uzatıldı!
Polis Memurluğu Başvuruları Başladı!

Yabancı dil kursuna yabancı tabela cezası

Yabancı dil kursu yabancı isimle tabela astığı için 12 bin lira ceza yedi. Dil kursu, çalıştığı uluslararası firmanın ismini tabela olarak astığı için ceza yiyince tabelalarını sökmek zorunda kaldı.

Yabancı dil kursuna yabancı tabela cezası

Yabancı dil kursu yabancı isimle tabela astığı için 12 bin lira ceza yedi. Dil kursu, çalıştığı uluslararası firmanın ismini tabela olarak astığı için ceza yiyince tabelalarını sökmek zorunda kaldı.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 09:18
Yabancı dil kursuna yabancı tabela cezası

Bursalı eğitimci Esat Yalduz'un uzun yıllar yabancı dil kursu olarak hizmet veren firmasına, franchising sistemiyle işletmesini yaptığı dünyaca ünlü bir firmanın ismini tabelaya yazdığı için 12 bin lira para cezası kesildi.

Yazılan cezanın ardından tabelalarını söken kursun sahibi Esat Yalduz, yabancı kurs merkeziyle çalışmayı bırakıp, yerli kendi markasını kurmanın uğraşını veriyor.

Şikayet üzerine böyle bir ceza yemek durumunda kaldıklarını ifade eden Esat Yalduz, "2013 yılından itibaren Bursa'da yabancı dil kursu olarak hizmet veriyoruz. Geçtiğimiz yıl gerçekleşen bir teftiş neticesinde yabancı dilde reklam ve tabela asma yasağına uymadığı için ceza aldık. Cezadan sonra tabelamızı indirip franchising sistemiyle çalıştığımız markamızla sözleşmemizi sonlandırdık. Bundan sonra Türkçe bir marka oluşturup bununla yolumuza devam etmek istiyoruz. Bize birinci basamaktan ceza kesildi, biz idare mahkemesine itiraz ettik. Mahkememiz devam ediyor. Bir ümit, cezanın iptalini bekliyoruz. Bu ceza bizim içini çok yüksek. Bu ceza iptal olsa bile biz bu yabancı markayla çalışamayacağız. Mevzuata göre yabancı marka tabelası yasak. Çünkü yabancı dilde reklam yasak, yabancı dil kursu hizmeti verseniz bile yasak. Türkiye'deki firmaların büyük bir kısmının ismi yabancı" dedi.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
yabancı dil kursuna yabancı tabela cezası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Personel Alımları İle İlgili Önemli Uyarı!
Personel Alımları İle İlgili Önemli Uyarı!
Adana'da taciz iddiası
Adana'da taciz iddiası
Diyanetten kurbanlık hisse uyarısı
Diyanetten kurbanlık hisse uyarısı

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim