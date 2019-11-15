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'Ya benim çok sapık duygularım var ya da şeytan onlara uğramıyor' diyen Harmancı, yeniden öğretmenlik yapabilecek

Konya'da, sosyal medya hesabından beden eğitimi dersinde eşofman giyen öğrencilerin 'zina yaptığı' iması içeren mesajlar paylaşan ve ardından ihraç edilen Ercan Harmancı, mahkemenin kararıyla yeniden öğretmenlik yapabilecek.

'Ya benim çok sapık duygularım var ya da şeytan onlara uğramıyor' diyen Harmancı, yeniden öğretmenlik yapabilecek

Konya'da, sosyal medya hesabından beden eğitimi dersinde eşofman giyen öğrencilerin 'zina yaptığı' iması içeren mesajlar paylaşan ve ardından ihraç edilen Ercan Harmancı, mahkemenin kararıyla yeniden öğretmenlik yapabilecek.

15 Kasım 2019 Cuma 21:09
'Ya benim çok sapık duygularım var ya da şeytan onlara uğramıyor' diyen Harmancı, yeniden öğretmenlik yapabilecek

Konya’nın Selçuklu ilçesindeki Ayşe Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde görevine devam ettiği sırada kız öğrencilerin kıyafetleriyle ilgili sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle ihraç edilen felsefe öğretmeni Ercan Harmancı açtığı davayı kazandı.

Yeni Akit'ten Muhammed Uzun'un haberine göreKonya Bölge İdare Mahkemesi, Harmancı’nın meslekten ihraç edilmesinin hukuka aykırı olduğuna karar verdi. Konuyu derinlemesine inceleyen Konya Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi, 2019/363 Esas, 2019/823 no’lu kararında 'vicdan' vurgusu yaptı. Herhangi bir kişiye suçlama yöneltilirken inandırıcı delillerin yanı sıra vicdanlı olunması gerektiğinin altını çizen mahkeme, aynı okulda görev yapan diğer öğretmenler ve öğretim gören öğrencilerin mütedeyyin eğitimcinin aleyhine bir beyanda bulunmadığına dikkat çekti.

Mahkeme kararında şu ifadelere yer verildi:

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar haricinde, idare hukuku anlamında öğretmenlik mesleğinden alınmayı gerektiren ‘öğretmenlikte yetersiz olduğu’ niteliğinde bir fiili bulunmadığının sonucuna varılması nedeniyle ölçülülük ilkesine göre salt sosyal medya paylaşımlarının, öğretmenlik mesleğinde yetersiz olduğu sonucunu doğurmayacağı değerlendirildiğinden, hakkında yürütülen disiplin soruşturması sonucunda düzenlenen soruşturma raporunda getirilen teklife istinaden Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 58 inci maddesi uyarınca hizmet sınıfı (kadro ve unvanı) değiştirilerek Konya İli, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne memur olarak atanmasına ilişkin 09/03/2018 tarih ve 5067410 sayılı işlemde hukuka uyarlık, aksi yönde davanın reddi yolundaki idare mahkemesi kararında ise yasal isabet görülmemiştir.”

Buna göre Harmancı, yeniden öğretmenlik yapabilecek.

Ne olmuştu?

Harmancı, sosyal medya hesabında şu mesajı paylaşmıştı:

"Ya benim çok sapık duygularım var ya da şeytan onlara uğramıyor… Bir genç kızın vücut hatlarını gördükten sonra şeytan size üflemiyorsa ya erkekliğinizi ya da imanınızı kaybetmişsiniz demektir."

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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