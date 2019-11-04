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Vodafone 41. İstanbul maratonu rekor katılımla gerçekleşti

Vodafone 41. İstanbul Maratonu rekor katılımla gerçekleşti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından Vodafone'un isim sponsorluğunda “Çocuklar için koş” temasıyla düzenlenen Vodafone 41. İstanbul Maratonu’na 106 ülkeden 37 bin çipli sporcu katıldı. Yüz binlerce İstanbullu da Asya'dan Avrupa'ya yürüdü. Bu yıl 58 elit atletin yarıştığı 42 kilometre koşusunda erkeklerde Kenyalı atlet Daniel Kipkore Kibet, kadınlarda ise Etiyopyalı atlet Hirut Tibebu birinci oldu.

Vodafone 41. İstanbul maratonu rekor katılımla gerçekleşti

Vodafone 41. İstanbul Maratonu rekor katılımla gerçekleşti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından Vodafone'un isim sponsorluğunda “Çocuklar için koş” temasıyla düzenlenen Vodafone 41. İstanbul Maratonu’na 106 ülkeden 37 bin çipli sporcu katıldı. Yüz binlerce İstanbullu da Asya'dan Avrupa'ya yürüdü. Bu yıl 58 elit atletin yarıştığı 42 kilometre koşusunda erkeklerde Kenyalı atlet Daniel Kipkore Kibet, kadınlarda ise Etiyopyalı atlet Hirut Tibebu birinci oldu.

04 Kasım 2019 Pazartesi 10:13
Vodafone 41. İstanbul maratonu rekor katılımla gerçekleşti

4 Kasım 2019 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından Vodafone’un isim sponsorluğunda “Çocuklar için koş” temasıyla düzenlenen Vodafone 41. İstanbul Maratonu dün (3 Kasım) gerçekleşti. Maratonun startını, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, İBB Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy birlikte verdi.

Maraton (42,195 km), 15 kilometre koşusu ve halk koşusu olmak üzere 3 ana kategoride tamamlanan Vodafone 41. İstanbul Maratonu’na 106 ülkeden 37 bin çipli sporcu katıldı. Avrupa’nın en iyi 17, dünyanın en iyi 38 maratonundan biri olan Vodafone İstanbul Maratonu’nda yüz binlerce İstanbullu da yürüyerek Asya’dan Avrupa’ya geçti.

Vodafone İstanbul Maratonu, 41’inci yılında erkeklerde son 4 yılın şampiyonlarını bir araya getirdi. Bu yıl 58 elit atletin birincilik için mücadele ettiği 42 kilometrelik koşuda erkeklerde Kenyalı atlet Daniel Kipkore Kibet 2:09:44’lük, kadınlarda ise Etiyopyalı atlet Hirut Tibebu 2:23:40’lık derecesiyle birinci oldu. Erkeklerde parkur rekoru da kırıldı.

Vodafone İstanbul Maratonu'nda farklı kategorilerde toplam 2 milyon TL’ye yakın para ödülü dağıtıldı.

Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan, şunları söyledi:

“Vodafone İstanbul Maratonu, bu yıl sekizinci kez Vodafone ismiyle koşuldu. Maraton, 7'den 77'ye her yaştan insanın katılabildiği, kardeşlik ve dayanışma içinde spor yapılmasını sağlayan çok değerli bir etkinlik. Maratonu sadece bir spor etkinliği olarak değil, İstanbul'un global bir marka şehre dönüşmesi hedefiyle de destekliyoruz. Vodafone olarak, İstanbul’u Koşuyorum Hazırlık Koşuları’nın da ana sponsoruyuz. Böylece, yıl boyu kentteki tüm koşu etkinliklerine destek vereceğiz. Bu yıl maratonda çocuklarımızın dijital eğitimine katkıda bulunmak için koştuk. Kodlama eğitimlerimizle çocuklarımızı dijital geleceğe hazırlıyoruz. Bu kapsamda Vodafone Kodlama Minibüsü ile yola çıkıyoruz. Minibüsümüz Spor İstanbul’un çocuklara spor eğitimi verdiği 30’a yakın noktayı gezecek. Spor İstanbul, çocuklarımızın fiziksel gelişimine destek olurken biz de zihinsel gelişimlerine destek olacağız. Ayrıca, çevre temizliğine dikkat çekmek amacıyla yaklaşık 100 kişilik gönüllü ekibimizle hem koştuk, hem de plastik atık topladık. Maraton kapsamında bir ilk’e de imza attık. Maratonun tanıtımı için kullanılan tüm markalama vinillerini topladık. Bunlardan geri dönüşümlü çantalar yaptıracağız ve kodlama eğitimlerimizde çocuklarımıza dağıtacağız.”

Dijital maraton deneyimi yaşattı

Vodafone, bu yıl da tüm katılımcılara dijital maraton deneyimi yaşattı. Ziyaretçiler, aradıkları bilgilere Vodafone İstanbul Maratonu web sitesinden tek tıkla ulaşırken, sosyal medyada katılımcıları da Facebook etkinlik sayfasından maratona dair en doğru bilgiyi anlık olarak aldı. Vodafone ayrıca, şehrin belirli bölgelerine kurduğu Wi-Fi alanları ile maraton katılımcılarının bu hizmeti ücretsiz almasını sağladı. “Vodafone Yanımda” kullanıcıları ise maratonla ilgili bilgilere uygulama üzerinden kolayca erişti

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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vodafone istanbul maratonu rekor katılımla gerçekleşti
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