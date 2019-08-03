Vize için Çin Seddini aşmaya gerek yok!

Türkiye’de Çin Turizminin nabzını tutan Ligarba Turizm, “Çin’e gitmeyen kalmasın” mottosuyla benzersiz bir iş birliğine imza attı. Bu anlaşmayla Ağustos ayı boyunca biletin en ucuzu China Southern’dan, ücretsiz vize işlemleri Ligarba Turizm’den.

Ayağınıza gelen fırsatı değerlendirmek sizden.

Deneyimi olanlar iyi bilir; Çin vizesi almak ile Çin Seddi’ni aşmak arasında oldukça küçük bir fark vardır. Ya da bugüne kadar öyleydi. Siz tatil ya da iş planınızı yapın, sonra arkanıza yaslanın, sizin için tüm prosedürleri halledip vizenizi avucunuzun içine sunan bir acente var.

Her sene değişen ve zorlaşan vize alım şartları ve el yakan uçak bileti fiyatlarıyla Çin hayalleri süslemenin ötesine geçemiyorken benzersiz bir fırsat doğdu. Ligarba Turizm, Çin vizesi işlemlerini ücretsiz yapacağını ilan etti. Hem de Çin’in en konforlu ve bütçe dostu havayolu ile uçmak koşuluyla. Tek yapmanız gereken 30 Kasım’a kadar olan Çin uçuşunuz için, China Southern Airlines'tan biletinizi Ağustos süresince satın almak ve geri sayımı başlatmak.

Çin Uçak Biletlerinde Vize Fırsatı

Dünyanın diğer ucu olan Çin’e gitmek herkesin gözünde çığ gibi büyür ancak kimse hayallerini buruşturup bir kenara atmaz, iş imkanlarını gündeminden çıkarmaz. Uçak biletleri, aktarmalar, vize işlemleri, fiziksel olarak duyulan yorgunluk ve tüm bu yüke eklenen maddi ağırlık... Hepsi geçmişte kaldı, harikalar ayı Ağustos’ta China Southern Airlines'tan bilet alanlar yaşadı.

Zira ticari ya da seyahat amaçlı olması fark etmeksizin başka bir kıtaya yapılacak olan yolculuğun heyecanı bu kadar ağır şartlar altında tükenmemeli. Turizmin önemini ve hangi amaçla olursa olsun seyahat etmenin kazanımlarını bilen Ligarba Turizm, Çin’e hem düşük maliyetli hem de zahmetsiz yepyeni bir kapı açıyor.

Ligarba Turizm üzerinden China Southern biletlerini satın almanız halinde Çin vize işlemlerinizi yürütmek için hiçbir servis ücreti talep etmiyor. Üstelik biletinizi 1 - 31 Ağustos tarihleri arasında almak ön koşulu ile faydalanabileceğiniz bu fırsat 30 Kasım’a kadar yapacağınız tüm uçuşlarda geçerli olacak.

Yüksek Başarı ve Bol Kazanç Çin’de!

İş dünyasındaki yöneticiler, sektöründeki bilgisini her dem taze tutan liderler, bilgiyi Çin’de bile olsa gidip alacak olan girişimciler, Uzak Doğu’nun en renkli ve köklü kültürünü yakından tanımak isteyenler... Ticari ya da seyahat amacıyla Uzak Doğu’daki rotanız Çin ise İstanbul’dan Pekin ya da Vuhan’a direkt uçuş yapabilirsiniz.

Ligarba Turizm üzerinden alacağınız biletler için China Southern Airlines ile hem vize servis ücretinin yükünden hem de aktarma yapma zahmetinden kurtulabilirsiniz. Böylelikle hem paranızı hem de enerjinizi yatırımlarınız ya da yatırım planlarınız için ayırabilirsiniz. Üstelik Eylül ve Ekim ayı boyunca birbirinden farklı alanlarda, dünya liderlerini ağırlayan birçok fuara katılmanız da mümkün.

Eylül ve ekim ayları yalnızca iş dünyasının ritmini hızlandıran gelişmeleri takip etmenin yanı sıra, gezmek için de en ideal zamanlar oluyor. Bu yüzden binlerce yıllık kültüre duyulan hayranlık ile Çin’e gitmek isteyen Uzak Doğu aşığı gezginler de Ligarba Turizm’in fırsatından faydalanabiliyor.

Yakın zamanda bir Uzak Doğu planınız varsa ve destinasyonunuz Çin ise siz de 1 - 31 Ağustos tarihleri arasında Ligarba Turizm üzerinden China Southern Airlines uçak bileti alın, 30 Kasım’a kadar kullanma opsiyonu ile vize servis hizmetini ücretsiz alma fırsatından faydalanın.