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VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM'den açıklama

Eğitim hayatına devam eden ihtiyaç sahibi ve başarılı öğrencilere burs veren VGM, bu yıl dağıtacağı burslar için başvuru alımlarını kapattı. Burs için kuruma online şekilde başvurularını yapan binlerce öğrenci, VGM'nin sonuçları erişime açmasını bekliyor. Peki, VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM'den açıklama

Eğitim hayatına devam eden ihtiyaç sahibi ve başarılı öğrencilere burs veren VGM, bu yıl dağıtacağı burslar için başvuru alımlarını kapattı. Burs için kuruma online şekilde başvurularını yapan binlerce öğrenci, VGM'nin sonuçları erişime açmasını bekliyor. Peki, VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

11 Kasım 2019 Pazartesi 13:55
VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM'den açıklama

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) 2019-2020 eğitim dönemi burs başvuruları, hem ortaöğrenim hem de yükseköğrenim için yakın zaman önce tamamlandı. Gözler şimdi VGM'nin yapacağı değerlendirmenin ardından, burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihte.  İşte, VGM burs başvuru sonuçları hakkında merak edilen ayrıntılar...

2019-2020 VGM burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuru sonuçlarının kasım ayı içinde erişime açılabileceği tahmin ediliyor. VGM'nin internet sitesinde burs başvuru sonuçlarına ilişkin şöyle bir açıklama yapıldı;

"2019 – 2020 eğitim yılı burs başvurularımız sona ermiş ve başvuru değerlendirme işlemlerine başlanmıştır.

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan burs alan ya da bu eğitim yılında burs almaya hak kazanan öğrencilerin Genel Müdürlüğümüze yapmış olduğu burs başvurusu var ise iptal edilecektir. Öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin ise burs başvuruları değerlendirmeye alınacaktır.

Ortaöğrenim burs başvuruları, Vakıflar Yönetmeliğinin; Yükseköğrenim burs başvuruları ise Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin ilgili hükümleri doğrultusunda değerlendirilmektedir.

Burs başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine internet sitemiz üzerinden sizlerle paylaşılacaktır.

Burs almaya hak kazanan öğrencilere yapılacak işlemler ile ilgili olarak Bölge Müdürlüklerimizce bilgilendirmeler yapılacaktır.

Bölge Müdürlüklerimizce talep edilmesi halinde SOYBİS İzin Formları’nın öğrenciler (18 yaşından büyükler) ve öğrenciye bakmakla yükümlü kişiler tarafından doldurularak Bölge Müdürlüklerimizin bildirdiği süre içerisinde ilgili Bölge Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir."

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