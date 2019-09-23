Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 20°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
100021
ALTIN
280.308
DOLAR
5.7250
STERLIN
7.1174
EURO
6.2958
TÜBİTAK KPSS'siz Önlisans ve Lisans Mezunu Proje Personeli Alıyor! İşte Başvuru Şartları...
Dar Gelirliye 350 TL Taksitle Ev Sahibi Olma İmkanı!
İstanbul Üniversitesi KPSS'siz Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları...
Bakan çağrı yaptı! 300 bin 300 Bin TL'lik dev destek
2019-2020 2000 Polis Alım Başvuru Şartları ve Tarihleri Açıklandı! İşte Detaylar...

'Vesikalığı nasıl çektirmek istersiniz?' sorusunu duyunca fotoğrafçıyı kurşuna dizdi

Adana'da vesikalık fotoğraf çektirmek isteyen saldırgan, fotoğrafçının "Nasıl çektirmek istersiniz" sorusunu duyunca belinden silahını çıkarıp 3 el ateş etti. Yaralanan fotoğrafçı hastaneye kaldırıldı. Ekipler, olaydan sonra kaçan saldırganı arıyor.

'Vesikalığı nasıl çektirmek istersiniz?' sorusunu duyunca fotoğrafçıyı kurşuna dizdi

Adana'da vesikalık fotoğraf çektirmek isteyen saldırgan, fotoğrafçının "Nasıl çektirmek istersiniz" sorusunu duyunca belinden silahını çıkarıp 3 el ateş etti. Yaralanan fotoğrafçı hastaneye kaldırıldı. Ekipler, olaydan sonra kaçan saldırganı arıyor.

23 Eylül 2019 Pazartesi 16:15
'Vesikalığı nasıl çektirmek istersiniz?' sorusunu duyunca fotoğrafçıyı kurşuna dizdi

İHA'nın aktardığı habere göre, olay merkez Seyhan ilçesi, Cemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Bir şahıs fotoğrafçı dükkanına gelerek vesikalık fotoğraf çektirmek istediğini söyleyip fiyat sordu.

Vesikalık fotoğraf çektirmenin fiyatının 35 lira olduğunu öğrenen şahıs daha sonra buradan çıkıp yan taraftaki Mehmet Ö.'nün fotoğrafçı dükkanına girdi. Burada da vesikalık fotoğraf çektirmek istediğini söyleyen şahıs, Mehmet Ö.'nün "Nasıl çektirmek istersiniz?" sorusu üzerine belinden tabancasını çıkartıp 3 el ateş etti.

Mermilerden 2'si Mehmet Ö.'nün bacağına isabet etti. Zanlı daha sonra fotoğrafçıdan kaçarken karşısına çıkanlara da "bana karışmayın" diyerek tehdit edip kaçtı.

Bu arada olay yerinde olan bir doktor yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Mehmet Ö. daha sonra da olay yerine gelen ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
vesikalığı çektirmek istersiniz sorusunu duyunca fotoğrafçıyı kurşuna dizdi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MEB’in bekçi adaylarına sorduğu soru sosyal medyayı salladı
MEB’in bekçi adaylarına sorduğu soru sosyal medyayı salladı
Netflix’in Türkiye'deki ilk sansürlü içeriği yayımlandı
Netflix’in Türkiye'deki ilk sansürlü içeriği yayımlandı
Bilecik'te 'bekarlara maç yasağı' 1 ay sürecek
Bilecik'te 'bekarlara maç yasağı' 1 ay sürecek

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim