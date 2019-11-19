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'Venezüella, Türkiye'ye hurda metal satmaya başladı'

Venezüellalı 'Corpoez' şirketinin ABD'nin ülkeye yönelik yaptırımlarını sıkılaştırmasının ardından Türkiye'ye hurda metal sevkiyatı yapmaya başladığı iddia edildi.

'Venezüella, Türkiye'ye hurda metal satmaya başladı'

Venezüellalı 'Corpoez' şirketinin ABD'nin ülkeye yönelik yaptırımlarını sıkılaştırmasının ardından Türkiye'ye hurda metal sevkiyatı yapmaya başladığı iddia edildi.

19 Kasım 2019 Salı 07:10
'Venezüella, Türkiye'ye hurda metal satmaya başladı'

ABD medyası, yaptırım baskısı altındaki Venezüella'nın Türkiye'ye 'hurda metal' sevkiyatı yapmaya başladığını yazdı.

Bloomberg'de yer alan habere göre, Venezüellalı 'Corpoez' şirketi, bu yılın ağustos ayında Türkiye'ye 29 bin tonluk satış gerçekleştirdi.

Diğer yandan şirket, geçen hafta Twitter hesabı üzerinden hurda metal yüklü konteynerlerin bulunduğu 'Anshun' isimli kargo gemisinin görüntülerini paylaştı. Yapılan paylaşımda geminin rotasına ilişkin herhangi bir bilgi yer almadı.

Şirketten Bloomberg'in iddiasına ilişkin yorum yapılmadı.

Hurda metal piyasasının çok büyük olmamasına rağmen tedarikçilere sürdürülebilir bir gelir sağladığını belirten Bloomberg, Venezüella'nın hurda metal ihracatının son yıllarda azalmaya başladığı ve ABD, Japonya, İspanya ve Çin gibi büyük müşterilerden gelen taleplerin azaldığı bilgisini verdi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
YaptırımABDMetalHurdaTürkiyeVenezuella
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