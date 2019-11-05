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Vegan Günü etkinliği 2 bin kişinin katılımıyla yapıldı

Türkiye Vegan Derneği (TVD) tarafından V-Label International ana sponsorluğunda Dünya Vegan Günü Türkiye 2019 etkinliği düzenlendi.

Vegan Günü etkinliği 2 bin kişinin katılımıyla yapıldı

Türkiye Vegan Derneği (TVD) tarafından V-Label International ana sponsorluğunda Dünya Vegan Günü Türkiye 2019 etkinliği düzenlendi.

05 Kasım 2019 Salı 13:10
Vegan Günü etkinliği 2 bin kişinin katılımıyla yapıldı

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel'de düzenlenen ve yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı etkinlikte, ürün sergileri, tadım etkinlikleri, vegan mutfak atölyesi, çocuklarla hayvanlar etkileşimi resim atölyesi, kitap tanıtımları ve hayvan hakları temalı fotoğraf sergisi yer aldı.

Panellere TVD Başkanı Ebru Arıman, Prof. Dr. Hakan Şentürk, Dr. Öğr. Üyesi Barika Göncü, Deneye Hayır Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri Melda Onur ve Dr. Oğuzcan Kınıkoğlu, çevre bilimci Canan Orhun, Dr. Murat Kınıkoğlu, Dr. Suat Erus, Dr. Munkhtsetseg Banzragch Yağcı, TVD Diyetisyeni Didem Varol ve sanatçı Ayça Tekindor konuşmacı olarak katıldı.

Akademik çalışmalar için ayrı bir başvuru ve irtibat masası oluşturulurken, çeşitli akademik çalışmalara temel oluşturacak kaynak sağlanması için katılımcılarla araştırmacılar bir araya geldi.

Katılımcıların yüzde 24.8'i veganlığa ilgi duyduğu için geldi

Özellikle vegan olmayan, veganlığa ilgi duyan ve veganlığı merak edenleri hedefleyen etkinlikte eş zamanlı bir anket çalışması yapıldı.

Anket katılımcılarının yüzde 50.6'sı "vegan olduğu", yüzde 24.8'i "veganlığa ilgi duyduğu", yüzde 15'i "vejetaryen olduğu" ve yüzde 8'i "merak ettiği" için etkinlikte yer aldığını belirtti.

"Veganlık hakkında yeterince bilgi sahibi misiniz?" sorusuna katılımcıların yüzde 52.6'sı "evet", yüzde 47.4'ü "hayır" karşılığını verirken, "Ev dışında beslenme konusunda alternatifleriniz yeterli mi?" sorusuna katılımcıların yüzde 88'i "hayır", yüzde 12'si "evet" dedi.

"Hayvansal ürünleri hayatınızdan çıkarma sebebinizi en iyi ne açıklar?" sorusuna katılımcılar, 10 üzerinden 8.4 ile "Hayvan Hak ve Özgürlükleri", 6.3 ile "sağlık" ve 6 ile "ekoloji" karşılığını verdi.

Katılımcılara çeşitli vegan ürünlerin yanı sıra Vegan Başlangıç Kılavuzu hediye edildi.

KPSSCAFE.COM.TR

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Hakan ŞentürkEbru ArımanDünya Vegan Günü TürkiyeTürkiyeTürkiye Vegan Derneği
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