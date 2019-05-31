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Ve Resmen Duyurdular! UBER, İstanbul'da Faaliyetlerini Durdurdu

UBER, İstanbul'da UBERXL faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı. UBER'den yapılan açıklamada sarı ve turkuaz taksiler ile hizmete devam edileceği belirtildi.

Ve Resmen Duyurdular! UBER, İstanbul'da Faaliyetlerini Durdurdu

UBER, İstanbul'da UBERXL faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı. UBER'den yapılan açıklamada sarı ve turkuaz taksiler ile hizmete devam edileceği belirtildi.

31 Mayıs 2019 Cuma 15:31
Ve Resmen Duyurdular! UBER, İstanbul'da Faaliyetlerini Durdurdu

Uber, "İstanbul'daki UberXL faaliyetlerimizi 31 Mayıs tarihi itibariyle durdurduğumuzu bildirmek isteriz. Uber, Türkiye için uzun vadeli bir iş ortağı olmak istemektedir. Yolcularımıza Sarı Taksi ve Turkuaz Taksi ürünlerini sunmaya devam edeceğiz" açıklaması yaptı.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 31.05.2019 16:24
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