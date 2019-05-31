Ve Resmen Duyurdular! UBER, İstanbul'da Faaliyetlerini Durdurdu

Uber, "İstanbul'daki UberXL faaliyetlerimizi 31 Mayıs tarihi itibariyle durdurduğumuzu bildirmek isteriz. Uber, Türkiye için uzun vadeli bir iş ortağı olmak istemektedir. Yolcularımıza Sarı Taksi ve Turkuaz Taksi ürünlerini sunmaya devam edeceğiz" açıklaması yaptı.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA