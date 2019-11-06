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Ve beklenen oldu! Hürriyet'te Ahmet Hakan dönemi

Hürriyet’teki 50 kişiye yaklaşan toplu işten çıkarmaların ardından istifa eden Vahap Muhyar’ın yerine Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeliği görevine Ahmet Hakan getirildi.

Ve beklenen oldu! Hürriyet'te Ahmet Hakan dönemi

Hürriyet’teki 50 kişiye yaklaşan toplu işten çıkarmaların ardından istifa eden Vahap Muhyar’ın yerine Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeliği görevine Ahmet Hakan getirildi.

06 Kasım 2019 Çarşamba 10:33
Ve beklenen oldu! Hürriyet'te Ahmet Hakan dönemi

Ahmet Hakan’ın yeni görevi 6 Kasım 2019 tarihli Hürriyet gazetesinin sürmanşetinden duyuruldu. Gazetede “Hürriyet’te Yeni Dönem” başlığıyla duyurulan haberde “Ahmet Hakan 71 yıldır Türki basınının özcüsü Hürriyet gazetesinin yeni Genel Yayın Yönetmeni oldu” denildi. Haberde şu ifadeleri kullanıldı:

“Hürriyet’in tarafsız, bağımsız çizgisinin korunacağını söyleyen Ahmet Hakan, yeni dönemle ilgili olarak hedeflerini şöyle açıkladı: Hedefimiz Hürriyet’in güçlü markasını daha da yukarıya taşımak olacaktır.”

‘Demirören’den tam destek’ vurgusu

Gazetede yer alan haberin devamında Hürriyet’in de aralarında bulunduğu Doğan Medya grubunu satın alan Demirören ailesinin Ahmet Hakan’a ‘tam destek verdiği’ vurgulandı.

Haberde Demirören Medya Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Başkanvekili Meltem Demirören Oktay ve Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Demirören’in yeni atamaya ilişkin şu mesajına yer verildi:

“Hürriyet’in yeni Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’ın Hürriyet markasına büyük katkı vereceğine inanıyoruz.”

Mesajda 43 kişinin evlerine yollanan tebligatlar aracılığıyla işten çıkarılmasının ardından Genel Yayın Yönetmenliği’nden istifasını noter yoluyla gazetesine bildiren Vahap Munyar’a da teşekkür edildi.

Hürriyet'te tebligatla toplu işten çıkarma

Hürriyet gazetesi 43 çalışanını evlerine tebligat göndererek işten çıkarmıştı. İşten çıkarılanlar arasında Çınar Oskay, İpek Yezdani, Sebati Karakurt, Kenan Başaran, Aydil Durgun, İbrahim Yurtbay, Önder Öndeş, Dürdane Kırçuval, Serkan Ocak, Ceyhun Kuburlu, Aydil Durgun, Aslı Barış, Ahmet Can, Aslı Barış, Şebnem Turhan, Banu Tuna, Mesude Erşan, Mustafa Doğan, muhabir Arda Akın, Otomotiv Yazarı Emre Özpeynirci,Spor ve Ekonomi Servisi'nden Ceyhun Kuburlu, Teknoloji Muhabiri Ahmet Can Şit, Muhabir Ece Emre, editörler Deniz Türsen, Deniz Dallı, Levent Korkut ve Kelebek'ten Nigar Akan ve gazetenin insan kaynakları servisinden üç kişi de vardı.

İşten çıkarmalara karşı gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, yazar Gülse Birsel ve müzik yazarı Naim Dilmener, yazar Jale Özgentürk ve yazar Ayşe Arman istifa etmişti.

İşten çıkarılan kişilerin tamamının Türkiye Gazeteciler Sendikası'na üye olduğu, sendikanın toplu sözleşme yapabilmek için az sayıda kişiye daha ihtiyaç duyduğu bu nedenle gazete yönetiminin sendikalı çalışanların işine son verdiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
beklenen oldu hürriyet te ahmet hakan dönemi
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