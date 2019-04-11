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Vatandaşa İyi Haber! 15 Nisan’a Kadar Ücretsiz!

Açılışı ve taşınmasıyla dünyanın gündemine oturan İstanbul Havalimanı adeta her gün yepyeni bir gündemle karşımıza çıkıyor. İGA Havalimanı İşletmelerinden yapılan açıklamayla otopark hizmetinin 15 Nisan’a kadar ücretsiz olacağı duyuruldu. İşte detaylar!

Vatandaşa İyi Haber! 15 Nisan’a Kadar Ücretsiz!

Açılışı ve taşınmasıyla dünyanın gündemine oturan İstanbul Havalimanı adeta her gün yepyeni bir gündemle karşımıza çıkıyor. İGA Havalimanı İşletmelerinden yapılan açıklamayla otopark hizmetinin 15 Nisan’a kadar ücretsiz olacağı duyuruldu. İşte detaylar!

11 Nisan 2019 Perşembe 10:48
Vatandaşa İyi Haber! 15 Nisan’a Kadar Ücretsiz!

Açılışı ve taşınmasıyla dünyanın gündemine oturan İstanbul Havalimanı adeta her gün yepyeni bir gündemle karşımıza çıkıyor. İGA Havalimanı İşletmelerinden yapılan açıklamayla otopark hizmetinin 15 Nisan’a kadar ücretsiz olacağı duyuruldu. İşte detaylar!

29 Ekim 2018’de resmi açılışı yapılan ve geçtiğimiz hafta aksiyon filmlerini aratmayan bir senaryoyla taşınma işlemleri tamamlanan yeni havalimanımızla ilgili vatandaşları memnun edecek yeni bir duyuru yapıldı. İGA tarafından yapılan duyuruda havalimanı otoparklarının 15 Nisan 2019 tarihine kadar ücretsiz olacağı bildirildi.

Dünyanın Gözü Kulağı Yeni Havalimanında!

Yeni havalimanı açılır açılmaz dünyanın dört bir yanında ilgiyle karşılandı CNN International da bu konuda geri kalmadı ve İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı H. Kadri Samsunlu ile bir söyleşi yaptı. Söyleşide Samsunlu, bu olaya “büyük göç” denmesinin sebebinin 70 milyon kapasiteli bir havalimanının taşınması olduğunu ve bölgede merkez konumda olan Türkiye’nin bu yeni havalimanı aracılığıyla yaklaşık 1,5 Milyar insanın farklı destinasyonlara ulaşmaları konusunda merkez olacağını vurguladı. Bu havalimanının Türkiye ekonomisine çok ciddi katma değer getireceğini vurgulayan Samsunlu lojistik ve turizm gibi alanlarda bu projenin Türkiye’ye çağ atlatacağını söyledi.

Samsunlu, daha önce büyük bazı havalimanlarının taşınmaları esnasında yaşanan aksaklıkların hatırlatılması üzerine bütün senaryoların çalışıldığını söyledi. Bütün havalimanı taşınma süreçlerini incelediklerini ve buralardan aldıkları bilgilerle taşınma esnasında mükemmel bir süreç atlattıklarını söyledi.  

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 11.04.2019 10:55
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