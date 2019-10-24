Vatan Partisi, Greta Thunberg'in resmini Eren Bülbül pankartıyla kapattı

Kadıköy'de bir binanın duvarında bulunan Greta Thunberg grafitisi üzerine Trabzon'da iki yıl önce PKK tarafından öldürülen Eren Bülbül'ün pankartı asıldı.

Independent Türkçe'nin haberine göre, gerekçe olarak Thunberg’in sosyal medyada YPG'ye destek veren mesajlar paylaştığı iddiası gösterildi.

Vatan Partisi Kadıköy İlçe Başkanı Osman Erbil, daha önce de Greta'nın resminin silinmesini istemiş ve Kadıköy Belediye Başkanı'na çağrı yapmıştı. Kadıköy Belediyesi'nin uyarıları dikkat almadığını belirten Erbil, "Görev Vatan Partisi'ne kaldı" dedi.

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