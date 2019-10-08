Vapurda mastürbasyon rezaleti! O sapık yakalandı

İğrenç olay, Kadıköy - Karaköy vapurunda yaşandı. Sapık adam, kadınlara bakarak vapurun içinde mastürbasyon yaptı. O anları cep telefonu kamerasına kaydeden bir kadın yolcu ise görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte yaşanan olaya tepki gösteren vatandaşlar, sapığın en yakın zamanda yakalanıp, en ağır cezayı almasını istedi.

KOCAELİ'DE YAKALANDI

İğrenç olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin 31 yaşındaki Rıza E. olduğunu belirledi. Rıza E., Emniyet'in operasyonuyla Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.



Rıza E.'nin daha önce de benzer bir suçtan kaydı olduğu belirtildi.

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