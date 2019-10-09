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Vapurda iki kadını taciz eden kişi hakkında flaş karar!

Kadıköy vapurunda iki kadını taciz eden ve gözaltına alınan Rıza E., adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Vapurda iki kadını taciz eden kişi hakkında flaş karar!

Kadıköy vapurunda iki kadını taciz eden ve gözaltına alınan Rıza E., adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

09 Ekim 2019 Çarşamba 14:55
Vapurda iki kadını taciz eden kişi hakkında flaş karar!

Önceki gün Karaköy-Kadıköy vapurunda kadınlara yönelik cinsel tacizde bulunan ve gözaltına alınan Rıza E., emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

Soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sorgusunu yaptığı Rıza E.'yi, "Israrlı cinsel taciz" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. 

'ALKOLLÜ İKEN ELİM AYAĞIM KENDİLİĞİNDEN OYNUYOR'

Sorgusunda olay günü 4 bira içtiğini söyleyen Rıza E., "Sonra Karaköy-Kadıköy vapuruna binerek üst kata çıktım. Ben daha önce panik atak geçirmiştim. Alkollü iken elim ayağım kendiliğinden oynuyor. Olay günü bacağım kaşınmaya başladı, ben de kaşındım. Oradaki kişiler bana tepki gösterince alkolün de verdiği heyecanın etkisiyle olay yerinden ayrılıp vapurun lavabosuna gittim. Hatta montumu da orada unutmuşum. Kimseye karşı cinsel taciz eylemim olmadı. Art niyetim de yoktur" dedi. 

TUTUKLAMA TALEBİ REDDEDİLDİ

2006 yılından 2012 yılına kadar psikolojik tedavi gördüğünü söyleyen Rıza E., "Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum, tutuksuz yargılanmak istiyorum" dedi. 

Mahkeme, şüpheliye yüklenen suçun alt üst sınırını göz önüne alarak tutuklama talebinin reddine karar verdi. Mahkeme, şüphelinin yurt dışına çıkışını yasaklarken, haftada iki gün de polis merkezine giderek imza vermesine karar verdi. 

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