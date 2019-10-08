vapurda iki kadını taciz eden kişi gözaltına alındı

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karaköy-Kadıköy vapurunda sefer sırasında 2 kadın yolcunun taciz edildiğine ilişkin sosyal medyada yayınlanan görüntüleri inceledi.

Görüntülerdeki kişinin Rıza E. (31) olduğunu tespit eden polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde olduğu belirlenen şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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