Van’da açık cezaevinde restoran ve kafe açıldı

Van Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'nde işyurdu faaliyetleri kapsamında açılan restoran ve kafede yapılan yemeklerden, servise kadar tüm işlemleri hükümlüler tarafından yapılıyor. Toplamda 4 personelle birlikte 20 hükümlünün çalıştığı restoran ve kafede; jandarma personeli, hükümlü aileleri ve vatandaş faydalanabildiği belirtildi.

Açılış programında konuşan Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, hedeflerinin hükümlülerin tahliye sonrası meslek sahibi olmaları ve sosyal hayata daha çabuk adapte olmalarını sağlamak olduğunu kaydetti.

İşyurdu faaliyetleri kapsamında fırın ve unlu mamulleri, tekstil, gümüş işletmeciliği, karton bardak üretimi, inşaat iş kolu, organik tarım, restoran ve kafe işletmesi olmak üzere 21 işkolunda üretim ve faaliyet yapıldığını ifade eden Başsavcı Dönmez, "Bu faaliyetlerle hükümlülerin meslek ve sanat öğrenmesi sağlanırken, ülke ekonomisine katkı sağlanmakta ve halka da güzel hizmetler sağlanmaktadır. Van Açık Ceza İnfaz Kurumu, kampüsteki ceza infaz kurumlarının ve binalarının bakım-onarımı ile ısıtılması, sıcak ve soğuk su ihtiyacı, görevi başında bulunan personel ile hükümlü ve tutukların iaşe edilmeleri, ulaşım, çevre düzeni gibi hizmetleri karşılamaktadır. Kampüsün şehre 25 kilometre uzaklıkta bulunması ve böyle bir restoranda ihtiyaç duyulması üzerine inşaat aşamasından, donanıma kadar kurum imkanlarıyla, personel ve hükümlülerin birlikte çalışmasıyla faaliyete geçmiştir" dedi.

Restoranın lojman sakinleri, hükümlü-tutuklu ziyaretçilerine, personele ve tüm halka hizmet verdiğini ifade eden Dönmez, toplu yemek ve organizasyonları da karşılayabilecek salonlarının olduğunu kaydetti.

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