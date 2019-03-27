Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Valilikten Flaş Açıklama! Hafta Sonu Açık Olacak!

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada “Yerel seçimler dolayısıyla 30- 31 Mart’ta il ve ilçe müdürlükleri saat 08:30 - 17:00 arası açık olacaktır” denildi.

Valilikten Flaş Açıklama! Hafta Sonu Açık Olacak!

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada “Yerel seçimler dolayısıyla 30- 31 Mart’ta il ve ilçe müdürlükleri saat 08:30 - 17:00 arası açık olacaktır” denildi.

27 Mart 2019 Çarşamba 08:46
Valilikten Flaş Açıklama! Hafta Sonu Açık Olacak!

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada “Yerel seçimler dolayısıyla 30- 31 Mart’ta il ve ilçe müdürlükleri saat 08:30 - 17:00 arası açık olacaktır” denildi.

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimleri vatandaşlar heyecanla bekliyor. 31 Mart’ta tüm Türkiye yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gidecek.

İstanbul Valiliği, pazar günü yapılacak yerel seçimler nedeniyle nüfus müdürlüklerinin cumartesi ve pazar günleri tam gün açık olacağını duyurdu.

Valilik açıklaması şöyle:

“31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel seçiminde, vatandaşlarımızın oylarını kullanmalarıyla ilgili taleplerin (Kimlik Kartı, Nüfus Kayıt Örneği… vb.) ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, karşılanabilmesi amacıyla herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için, İl ve İlçe Nüfus Müdürlükleri 30-31 Mart 2019 günleri 08.30-17.00 saatleri arasında tam gün açık bulunacaktır.”

Anahtar Kelimeler:
valilikten flaş açıklama hafta sonu açık olacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
27 Mart Resmi Gazetede Neler Var? Hangi Duyurular Yayınlandı? Hangi Kararlar Alındı?
27 Mart Resmi Gazetede Neler Var? Hangi Duyurular Yayınlandı? Hangi Kararlar Alındı?
Survivor’da 26 Mart’ta kim elendi?
Survivor’da 26 Mart’ta kim elendi?
TTK'ya 20 Bin Personel Alınacak! İşte Detaylar...
TTK'ya 20 Bin Personel Alınacak! İşte Detaylar...

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim