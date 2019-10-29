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Valilik, Malatyalılar ve Adıyamanlılar arasındaki sınır kavgasına son noktayı koydu

Adıyaman'da sınır olan Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kozluk Mahallesi'ndeki yaylada, bölgenin kendi sınırlarında olduğunu iddia eden Adıyamanlılar ile Malatyalılar arasında çıkan, 5 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili açıklama yapıldı.

Valilik, Malatyalılar ve Adıyamanlılar arasındaki sınır kavgasına son noktayı koydu

Adıyaman'da sınır olan Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kozluk Mahallesi'ndeki yaylada, bölgenin kendi sınırlarında olduğunu iddia eden Adıyamanlılar ile Malatyalılar arasında çıkan, 5 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili açıklama yapıldı.

29 Ekim 2019 Salı 13:48
Valilik, Malatyalılar ve Adıyamanlılar arasındaki sınır kavgasına son noktayı koydu

Yeşilyurt ilçesinin Kozluk Mahallesi'nde bulunan yaylada, Malatyalılar tarafından yol çalışması başlatıldı. Yaylaya, çalışmalar sırasında geçen hafta gelen yaklaşık 100 kişilik Adıyamanlı grup, bölgenin kendi illeri sınırında kaldığını savunup, yol yapımının durdurulmasını istedi. Adıyaman'dan gelen kalabalık, iddiaya göre, yol çalışmalarını yürüten kişilere saldırdı. Sınır yüzünden çıkan kavgada, 5 kişi yaralandı. Olayın ardından Kozluk Mahallesi'nin sakinleri, saldırganlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Yaşananların ardından dün Malatyalılar, eylem yaparak, yetkililerden yardım istedi. Sınırın Malatya tarafında bulunan mahallenin sakinleri, Yeşilyurt Belediyesi'nden destek isteyerek, yayla için yol talebinde bulundu. Olayın daha da büyümeden, yetkilerce sınırın belirlenmesini ve bu tartışmaya son verilmesini isteyen Malatyalı grup için bölgeye jandarma sevk edilerek, güvenlik önlemi alındı. Malatya Valiliği tarafından konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Bölgenin, Malatya sınırlarında yer aldığı belirtilen açıklamada şunlar denildi:

"18 Ekim 2019 Tarihinde ilimiz Yeşilyurt ilçesi Kozluk Mahallesi'nde Yeşilyurt Belediye ekiplerinin yol açma çalışmaları sırasında Kozluk Mahallesi sakinleri ile Adıyaman ili, Çelikhan İlçesi Çampınar köyü sakinleri arasında yayla kullanımı anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıkmıştır. Çıkan tartışma sonucunda beş şahıs darp nedeniyle hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralanmıştır, olayla ilgili altı şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şahıslar serbest bırakılmış olup soruşturma halen devam etmektedir. İl ve ilçe jandarma ekipleri tarafından olay yeri ve çevresinde gerekli güvenlik tedbirleri alınmış olup, halen bu tedbirler hassasiyetle devam ettirilmektedir.

Yeşilyurt Belediyesi tarafından yol çalışması yapılan yerin, Valiliğimizce teknik elemanlara yaptırılan ölçüm ve incelemeler neticesinde Malatya ili Yeşilyurt İlçesine bağlı Kozluk Mahallesi ile Adıyaman ili Çelikhan ilçesi Çampınar köyü arasındaki sınıra esas olan 06.01.1939 tarihli Kozluk Mahallesi (Köyü) Hudutnamesi ile 1/25.000 ölçekli Memleket Haritalarında belirtildiği şekilde Yeşilyurt İlçesi Kozluk Mahallesi sınırları dahilinde olduğu, dolayısıyla iki il arasında sınır anlaşmazlığı oluşturacak mahiyette olmadığı anlaşılmıştır. 18 Ekim 2019 tarihinde Kozluk Mahallesi sakinleri ile Çampınar köyü sakinleri arasında meydana gelen ve sonrasında bazı şahıslar tarafından tırmandırılmak istenen gerginliğin, ülkemizin her zamandan fazla ihtiyaç duyduğu huzur ve kardeşlik ortamına zarar verdiği açıktır. Bu nedenle, söz konusu olayı bahane ederek vatandaşlarımız arasında husumeti besleyen davranış ve açıklamalarda bulunanlar hakkında gerekli takibat yapılacaktır.

Olayın sükûnet bulması için tartışmanın her iki tarafı ile görüşmeler devam etmekte olup, konunun bölgede yaşayan vatandaşlarımız arasında gerginliğe neden olacak şekilde kamuoyuna yansıtılmasından uzak durulması gerekmektedir. Konunun önemine binaen kamuoyunun bilgisine sunulur."

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valilik malatyalılar adıyamanlılar arasındaki sınır kavgasına son noktayı koydu
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