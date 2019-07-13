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Valilik: Aydos'taki orman yangınını 2 çocuk çıkardı

İstanbul Valiliği, Aydos'taki orman yangınının, 2 çocuğun arazide buldukları çakmağı denemek üzere kağıt yakmaları sonucu çıktığını açıkladı.

Valilik: Aydos'taki orman yangınını 2 çocuk çıkardı

İstanbul Valiliği, Aydos'taki orman yangınının, 2 çocuğun arazide buldukları çakmağı denemek üzere kağıt yakmaları sonucu çıktığını açıkladı.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 09:26
Valilik: Aydos'taki orman yangınını 2 çocuk çıkardı

Kartal Yakacık'ta bulunan Aydos ormanlarında geçtiğimiz Çarşamba günü çıkan yangın yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonucu söndürülmüştü.  

İstanbul Valiliği, yangının çıkış nedeniyle ilgili yaptığı açıklamada yangını 11 ve 13 yaşlarındaki iki çocuğun çıkardığını belirtti. 

Valilikten yapılan açıklamada, "İl emniyet müdürlüğümüzce yürütülen yangının çıkış sebebine ilişkin soruşturmada;  K.A. (13) ve F.Ş. (11) adlı çocukların, arazide buldukları çakmağı denemek üzere kağıt yaktıkları, rüzgarın tesiriyle yangının büyümesi üzerine korkarak, olay yerinden uzaklaştıkları tespit edilmiştir. Adı geçen çocuklar, Çocuk Büro Amirliği'ne getirilerek adli tahkikatına başlanmıştır" denildi.

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