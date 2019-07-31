Uzmanlar uyarıyor! Ortalık kavrulacak

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, 31 Temmuz ile 7 Ağustos günleri arasında yaşanan aşırı sıcak için ifade edilen 'Eyyam-ı bahur' etkisini göstermeye başladı. 'Eyyam-ı bahur' sıcaklarının başladığı Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki termometreler 40 dereceyi aştı. Sıcakların geçen haftaya göre 4 ila 5 derece arasında artığı bölgede termometreler Diyarbakır'da 43, Şırnak'ta 44, Şanlıurfa'da 42, Batman'da 41, Mardin ve Gaziantep'te ise 40 dereceyi gösterdi.

CADDE VE SOKAKLARDA İNSAN YOĞUNLUĞU AZALDI

Diyarbakır'da özellikle öğle saatlerinde cadde ve sokaklardaki insan sayısı gözle görülür düzeyde azaldı. Kentte yaşayanlar, sıcaktan korunmak için serin ve gölge olan tarihi Ongözlü Köprü’sü çevresi ile parklara akın etti. Bazı çocuklar ise Sur ilçesine bağlı Melikahmet Mahallesi'ndeki Anzele Parkı'nda bulunan tarihi Anzele Havuzu’na girerek serinlemeye çalıştı.

UZMANLARDAN UYARI

Uzmanlar, özellikle yaşlı, hamile ve çocukların, güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıya çıkmamaları yönünde uyardı. Dr. Rodi Sarı Polat, sıcak havalarda özellikle beyin, damar, tansiyon ve kalp hastalıklarının artığını belirtti. Polat, özellikle çocuk, yaşlı ve hamilelerin güneş ışınlarının dik geldiği öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları gerektiğini kaydetti. Bol sıvı tüketimi ve şapka takılması önerisinde bulunan Polat, "Özellikle tansiyon hastaları risk grubu olduğu için tansiyon hastalarının saat 10.00 ile 16.00 aralarında dışarı çıkmamalarını öneriyoruz. Dışarı çıktıklarında mutlaka koruyucu şapka kullanmaları gerekiyor. Tansiyon hastaları ilaçlarını düzenli bir şekilde kullanmalarını öneriyoruz. İnsanların sıvı alımına dikkat etmeleri gerekiyor. Günde en az 2 litre sıvı tüketmeleri gerekiyor. Çünkü aynı zamanda ani tansiyon yükseklikleri dışında tansiyonda düşüşler de yaşanabiliyor" dedi.

'AŞIRI YAĞLI VE TUZLU YEMEKTEN UZAK DURUN'

Polat, sıcak havalarda beslenmeye de dikkat edilmesi gerektiğini ifade ederek, "Sıcak havalarda çok aşırı yağlı ve tuzlu yemeklerin tüketilmemesi gerekiyor. Özellikle yaşlı hastalar, tansiyon yüksekliği olanlar, daha önce felç geçirmiş hastalar, kalp krizi geçirmiş olan hastalar daha risk altında onların korunmasını öneriyoruz. Yeni doğan ve çocuklarda sıvı kaybı fazla olabileceği için bebeklerde emzirme sıklığı artırılabilir ve güneşe direkt temas etmemeleri gerekiyor. Güneş koruyucu kremde kullanılabilir" diye konuştu.

Vatandaşlar ise sıcaklardan korunmak için gündüz saatlerinde park ve gölge alanları tercih ettiklerini ifade etti.

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