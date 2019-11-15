Uzman Çavuşlar Kadro ve Özlük Haklarının İyileştirilmesini İstiyor !



Yıllardır yani 1986 yılından bu yana vatan aşkıyla görevini ifa eden uzman çavuşlar özlük haklarının değişmesini ve kadroyu büyük bir umutla beklemeye devam ediyor. Bu haberi hazırlarken uzman çavuşların beklentilerini ve istediklerini araştırdık. En önemli talepleri 3269 sayılı uzman erbaş kanununundeğişmesi, kadro, ve diğer özlük hakları olarak öne çıktı.

Peki Uzman Çavuşlar Ne İstiyor ?

1 – Öncelikle iş güvencesi isteyen uzman çavuşlar için kadronun gelmesi gerekmektedir yani uzman çavuşlar bir noktada kadro istemektedirler.

2 – 3269 sayılı uzman erbaş kanununun değiştirilmesini istiyorlar zira bir çok eksiğinin yanında ihtilaflı durumlara da neden olmaktadır.

3 – 3600 ek gösterge sadece uzman çavuşlar değil tüm askeri personel için gerekli ve ihtiyaçtır.

4 – 25 Yıl görev yaptıktan sonra sivil memur olarak değil UZMAN ÇAVUŞ olarak emekli olmak istiyorlar.

5 – Özlük haklarında köklü bir değişiklik istiyorlar.

6 – Aile birliği olmayan uzman çavuşlar aile birliği istiyorlar.

7 – Örneğin yeni girişli bir uzman çavuş ile 20 yıl görev yapmış bir uzman çavuşun kıdem farkı olması gerekirken aynı görülmesi rahatsız edici bir durum, astsubaylardaki gibi kıdem farkı istiyorlar ki bu hiyerarşi için önemli bir husustur.

8 – Subay ve astsubaylar gibi uzman çavuşlar da beylik tabancasını parasıyla değil devlet imkanlarıyla almak istiyorlar !

9 – Ordunun birer mensubu olan uzman çavuşlar orduevine ordunun bir mensubu olarak rahat bir şekilde girmek istiyor.

10 – 90 gün rapor alınca meslekten ihraç edilmek istemiyorlar zira sağlık problemi olanlar eğer görevde olmamış ise ve görevde olduğuna dair bir tutanağı yoksa 90 gün raporun sonunda 3 doktor veya heyet onaylı değilse meslekten ihraç edilebiliyorlar.

Yukarıdaki sıraladığımız maddeler uzman çavuşların özlük haklarının ne kadar eksik olduğunun göstergesidir, zaten özlük hakları iyileştirilince ve iş güvencesi bakımından kadronun gelmesiyle birlikte yukarıdaki problemlerin ortadan kalkacağına düşünülmektedir.

Yıllardır kadro ve özlük haklarının değiştirilmesini ve iyileştirilmesini bekleyen uzman çavuşlar Türk silahlı Kuvvetlerinin en çok şehit veren statüsüdür.

Şimdi denilecek ki siz bu mesleğe girerken bunların hepsini kabul ederek girdiniz ve bunların böyle olduğunu biliyordunuz zaten evet bunun herkes bilincindeydi fakat gün geçtikçe bunalıma girip intihar eden, mesleğinden istifa eden ve zorla istifa ettirilen uzman çavuşları düşünürsek bu hakları istemek elbetteki uzman çavuşların hakkıdır.

KAYNAK: ASKERİBİLGİLER.NET