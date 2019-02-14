uzman çavuşlar çözüm bekliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri, 1992 yılında 3269 Sayılı Kanun kapsamında uzman erbaş alımı yaptı. Yasada, ‘Uzman erbaşlar, 45 yaşına kadar çalışabilir’ maddesi yer aldı. O dönem göreve başlayan uzman erbaşların, 45 yaşına geldiklerinde görev süreleri doldu. Ancak emekli olmaya hak kazanamayanlar, çıkarılan ‘6000 Sayılı Kanun’ ile sivil memurluğa geçirildi.

YAŞ 52'YE ÇIKTI AMA...

Emeklilik için gerekli sürelerini burada tamamlayan uzman erbaşlar, sivil memur statüsünden emekli edildi. Sivil görevdeyken emekli olanlar, 3000 ek gösterge gibi uzman erbaşlık haklarından yararlanamadı. 2016 yılında ise yasada düzenleme yapılarak, ‘Uzman erbaşlar 45 yaşına kadar çalışabilir’ maddesindeki 45 yaş şartı ‘52 yaş’ olarak değiştirildi. Daha önce sivil memurluktan emekli edilen uzman erbaşlar ise bu yasadan faydalanamadı.

ŞU ANDA 3 BİN KİŞİ

1992 yılında TSK’da göreve başlayan, 2013 yılında 45 yaşını doldurduğu için sivil memurluğa geçirilen Tüm Uzmanlar Federasyonu’na bağlı 6000 Sayılı Kanun Mağdurları Grubu Başkan Vekili, eski Uzman Çavuş Orhan Fikri Kaya, özlük haklarını kaybetmiş 3 bin uzman çavuştan biri olduğunu belirterek, “45 yaşına geldiğimizde emekli olmamıza birkaç ay kala sivil memurluğa geçirildik ve uzman erbaş özlük haklarımız elimizden alındı. 25 yıllık askerlik geçmişim silindi. Hiçbir haktan yararlanamıyorum” diye konuştu.

YA 58 YAŞI BEKLEYECEK YA ÇALIŞACAK

Uzmanlar Derneği (UZDER) Başkanı Yakup Toprak ise bugün memuriyete girenlerden hiç kimsenin 52 yaşında emekliliği hak etmeyeceğini söyledi. Toprak şöyle devam etti: “O yüzden en az 58 yaşına kadar maaşsız beklemesi gerekiyor. Ya da haklarından vazgeçip memur olarak bu yaşa kadar çalışması gerekiyor. 52 yaş sadece yakın tarihte emekliliği gelenleri bir nebze rahatlattı. Aynı problem ileride de olacak.” dedi.

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Kaynak: Posta