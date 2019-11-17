Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde katledildi!

Olay, sabah saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkez Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Erkan Ö., nöbetten çıkınca Davran Mahallesi 142. Cadde’de bulunan Selçuklu Sitesi’ndeki evine gitti. Erkan Ö.'nün hemen ardından eve eşinin erkek kardeşi geldi. Polis olduğu öğrenilen şahıs, Erkan Ö.ve eşi Ebru Ö.'yü 2 ve 5 yaşlarındaki çocuklarının gözü önünde tabancayla vurarak olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çiftin öldüğünü tespit etti.



Olayla ilgili polisin soruşturması devam ediyor.

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Kaynak:Haber3