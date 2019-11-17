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Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde katledildi!

Isparta'da uzman çavuş ve eşi, polis olduğu öğrenilen kayınbiraderi tarafından çocuklarının gözü önünde tabancayla vurularak öldürüldü.

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde katledildi!

Isparta'da uzman çavuş ve eşi, polis olduğu öğrenilen kayınbiraderi tarafından çocuklarının gözü önünde tabancayla vurularak öldürüldü.

17 Kasım 2019 Pazar 14:05
Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde katledildi!

Olay, sabah saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkez Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Erkan Ö., nöbetten çıkınca Davran Mahallesi 142. Cadde’de bulunan Selçuklu Sitesi’ndeki evine gitti. Erkan Ö.'nün hemen ardından eve eşinin erkek kardeşi geldi. Polis olduğu öğrenilen şahıs, Erkan Ö.ve eşi Ebru Ö.'yü 2 ve 5 yaşlarındaki çocuklarının gözü önünde tabancayla vurarak olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çiftin öldüğünü tespit etti.

Olayla ilgili polisin soruşturması devam ediyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Kaynak:Haber3

Son Güncelleme: 17.11.2019 14:14
Anahtar Kelimeler:
TABANCAKayınbiraderUzman çavuşıspartaCinayet
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