Üzerinden 16 bin lira çıkan dilenci: Bunlar benim engelli maaşım

Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, dilencilere yönelik operasyon düzenledi. Farklı noktalarda dilenirken yakalanan kişiler, Zabıta Amirliği'ne getirildi.

Dilenirken yakalanan Ahmet Y.'nin üst aramasında 16 bin 112 lira çıktı. Ahmet Y.'nin üzerinde ayrıca 3 tornavida, 3 bıçak ve 3 para çantası bulundu.

Ahmet Y., üzerinden çıkan 16 bin 112 liranın engelli maaşı olduğunu öne sürerek, "Ben garibanım, dışarıda yatıyorum. Doktor bey bana rapor yazdı, o yüzden bana engelli parası veriyorlar. Engelli maaşımı çalmasınlar diye yanımda taşıyorum. Ben bu paraları dilenerek kazandıysam Allah bin defa çarpsın beni. Ben yalnız yaşıyorum, kimse bana yemek vermiyor. O yüzden yanımdaki bıçaklar ile meyve ve ekmek kesiyorum, diğer tornavidalar ile de bisikletimi tamir ediyorum" dedi.

Paraya el konurken, Ahmet Y., Kabahatler Kanunu kapsamında 124 lira para cezası kesilerek serbest bırakıldı.

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