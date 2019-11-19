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Uyuşturucu satarken yakalanan 'Pepe Ali' tutuklandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmada Gazipaşa, Akçakoyunlu, İsmetpaşa ve Boğaziçi Mahalleleri'nde önceden belirledikleri adresle operasyon düzenledi.

Uyuşturucu satarken yakalanan 'Pepe Ali' tutuklandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmada Gazipaşa, Akçakoyunlu, İsmetpaşa ve Boğaziçi Mahalleleri'nde önceden belirledikleri adresle operasyon düzenledi.

19 Kasım 2019 Salı 13:46
Uyuşturucu satarken yakalanan 'Pepe Ali' tutuklandı

Operasyonda uyuşturucu kullanıcısı 4 kişi ile uyuşturucu satıcıları Ahmet S. ile Pepe Ali lakakplı Mehmet Ali E. gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramada 180 sentetik uyuşturucu hap, 1.38 gram bonzai, 34 gram esrar ile 1000 lira para ele geçirildi.

Çizgi film karakterine benzetiliyor

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Ali E. ile Ahmet S. tutuklanarak cezaevine konuldu. Çevresindekiler tarafından çizgi film karakteri Pepe'ye benzetildiğinden dolayı Pepe Ali olarak anılan Mehmet Ali E.'nin suç kaydı olduğu da ortaya çıktı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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uyuşturucu satarken yakalanan pepe ali tutuklandı
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