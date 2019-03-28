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Üsteğmen ve Yüzbaşıların Hizmet Süreleri 6 Yıla Çıktı! İşte Detaylar!

ResmiGazete'de yayımlanan değişiklikle“Subayların meslek programları hakkında yönetmelikte” üsteğmen ve yüzbaşı rütbeleri için en az 3 yıl olan kıta hizmet süresi, 6 yıla çıkarıldı. Detaylar haberde!

Üsteğmen ve Yüzbaşıların Hizmet Süreleri 6 Yıla Çıktı! İşte Detaylar!

ResmiGazete'de yayımlanan değişiklikle“Subayların meslek programları hakkında yönetmelikte” üsteğmen ve yüzbaşı rütbeleri için en az 3 yıl olan kıta hizmet süresi, 6 yıla çıkarıldı. Detaylar haberde!

28 Mart 2019 Perşembe 13:34
Üsteğmen ve Yüzbaşıların Hizmet Süreleri 6 Yıla Çıktı! İşte Detaylar!

Bugün ResmiGazete'de Subayların meslek programları hakkında yönetmelikte değişiklik yapıldı. Yapılan değişikliğe göre, üsteğmen ve yüzbaşı rütbeleri için en az 3 yıl olan kıta hizmet süresi, 6 yıla çıkarıldı.

Böylelikle yeni düzenlemeye göre, "Kıta Görevi" başlıklı maddede yapılan değişiklikle, üsteğmen ve yüzbaşı rütbeleri için en az 3 yıl olan kıta hizmeti en az 6 yıla çıkarıldı. Teğmenler için iki yıl olan kıta görev süresi ise korundu.

Öte yandan yeni düzenleme ile, meslek programlarının gelişme devre sayısı üçten dörde çıkarıldı. Daha önce yer almayan "İleri Komutanlık ve Yöneticilik Devresi" ile subayların sahip oldukları ihtisaslarda bilgilerinden, komuta ve yönetim yeteneklerinden azami ölçüde yararlanmak ve sınıfının yüksek kademedeki yönetim sorumluluğunu taşıyacak makamlara getirileceklerle stratejik seviye yönetimi için seçimlere hazırlık yaptırmak hedeflenmekte.

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