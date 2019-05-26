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Usta oyuncu hayatını kaybetti

Ajanslardan alınan son dakika haberinde, Yeşilçam oyuncusu 92 yaşındaki Eşref Kolçak, tedavi gördüğü Bursa'nın Gemlilk ilçesi Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Ajanslardan alınan son dakika haberinde, Yeşilçam oyuncusu 92 yaşındaki Eşref Kolçak, tedavi gördüğü Bursa'nın Gemlilk ilçesi Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

26 Mayıs 2019 Pazar 18:37
Usta oyuncu hayatını kaybetti

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşamını sürdüren Yeşilçam'ın usta oyunucusu Eşref Kolçak, ocak ayında akciğerlerinin su toplaması nedeniyle Bursa Çekirge Devlet Hastenesi'ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Kolçak, döndüğü Gemlik'te bir süre önce sağlık durumu tekrar ağırlaşınca Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Ünlü oyuncu, bugün saat 17.00 sıralarında hastanede, doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi.

Ünlü sanatçının cenazesinin, salı günü Gemlik'te toprağa verileceği belirtildi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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