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'Üsküdar'da yılbaşında bilet alan herkes mutlaka ceplerini kontrol etsin'

70 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği bileti satan seyyar satıcı Ali Özçalımlı, "Üsküdar'da yılbaşında bilet alan herkes mutlaka ceplerini kontrol etsin. Eğer kaybettiyse keşke bileti, parayı alabilecek bir kişiye verseydim" dedi.

'Üsküdar'da yılbaşında bilet alan herkes mutlaka ceplerini kontrol etsin'

70 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği bileti satan seyyar satıcı Ali Özçalımlı, "Üsküdar'da yılbaşında bilet alan herkes mutlaka ceplerini kontrol etsin. Eğer kaybettiyse keşke bileti, parayı alabilecek bir kişiye verseydim" dedi.

24 Ekim 2019 Perşembe 14:51
'Üsküdar'da yılbaşında bilet alan herkes mutlaka ceplerini kontrol etsin'

Milli Piyango İdaresi'nin 2019 Yılbaşı Özel Çekilişi'nde 70 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği biletin sahibi halen parasını almadı. 

70 milyonluk bileti satan seyyar bayi Ali Özçalımlı, şunları söyledi:

"Talihli maalesef ortaya çıkmadı. Talihlinin büyük ihtimalle haberi yok. Baştan da belirttiğim gibi talihli yaşlıdır büyük ihtimalle. Bileti aldı ya kaybetti ya da cebinde unuttu. Üsküdar'da yılbaşında bilet alan herkes mutlaka ceplerini kontrol etsin. Eğer kaybettiyse keşke bileti, parayı alabilecek bir kişiye verseydim."

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