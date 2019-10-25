Üsküdar Belediyesi Türkiye’nin En Büyük Geri Dönüşüm Hareketini ‘Dönüşümde Üsküdar Modeli’ İsmiyle Başlattı

Barındırdığı kültürel mirasa sahip çıkarak Üsküdar’a yeni bir kent vizyonu kazandıran Üsküdar Belediyesi, daha iyi bir gelecek için Sıfır Atık projesiyle “Dönüşümde Üsküdar Modeli”ni başlattı. Proje kapsamında 900 kişiden oluşan dev ekip, tüm Üsküdar’da kapı kapı dolaşarak özellikle ev hanımlarına ve aile bireylerine geri dönüşümün önemini ve geri dönüşüm kapsamında evde yapılabilecekleri içeren eğitimler verecek. Türkiye’nin en büyük ekonomisi haline gelen geri dönüşümün ev hanımlarına, okul müdürlerine, öğrencilere ve site yöneticilerine uygulamalı olarak anlatılacağı projede, “Ayrıştırma nasıl olmalı, çöpleri ayrıştırırken nelere dikkat edilmeli? ” sorularına yanıt verilecek.

Üsküdar Belediyesi, proje kapsamında geliştirdiği “Dönüşümde Üsküdar Modeli” ile çöpten ayda yaklaşık 1 milyon TL’lik gelir elde edecek. Projeyle ayda 5 bin ton atığın geri kazandırılması hedefleniyor. Daha temiz bir Üsküdar için başlatılan bu “Geri Dönüşüm Modeli” ile aynı zamanda çöpe giden milyonlarca lira, ihtiyacı olanlara kazandırılacak.

EV HANIMLARI, SİTE YÖNETİCİLERİ VE OKUL MÜDÜRLERİNE EĞİTİM VERİLDİ

Üsküdar Belediyesi tarafından başlatılan “Dönüşümde Üsküdar Modeli”nin lansmanı Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in katılımıyla, Üsküdar Atık Yönetim Merkezi’nde gerçekleştirildi. Lansman sırasında 50 ev hanımı, yaklaşık 100 site yöneticisi, okul müdürlerine merkezde ayrıştırma eğitimleri verildi. Projede görevlendirilen 900 kişilik dev ekip, tüm Üsküdar’da eğitimlere sokak sokak devam edecek.

HİLMİ TÜRKMEN:

“ÇÖP DEMEK PARA, ENERJİ DEMEK”

Endüstrileşme, kitlesel üretim ve tüketimin hızla büyümesi sonucu çöplerin atık olmaktan çıkarak ekonomik bir değer haline dönüştüğünün altını çizen Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, proje hakkında bilgi verdi:

“Çöp, artık para ve enerji demek.. Değerli Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz bu milli meseleyi büyük bir ciddiyetle ülke gündemine bu sebeple getirdi. Bu bilinçle, vatanımızın her köşesini kapsayacak şekilde Cumhurbaşkanlığımız ve ilgili bakanlıklar tarafından çevre seferberliği ilan edilmişti. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin bu konudaki hassasiyetleri ve öncelikleri de Türkiye adına önemli bir kazanım sağlamıştır. Çevre sağlığı ve atıkların dönüşümü toplumun ve bürokrasinin gündemine daha güçlü bir şekilde girmiştir.“

HİLMİ TÜRKMEN:

“AYDA 5 BİN TON ÇÖPÜ DÖNÜŞTÜRMEYİ HEDEFLİYORUZ”

Hilmi Türkmen proje hakkında şunları söyledi:

“Üsküdar Belediyesi olarak biz de ekonomik ve çevresel açıdan sürdürülebilir bir atık yönetimi için 2016’da harekete geçmiştik. Şimdi bu projemizi, devletimizin başlattığı büyük proje ile uyumlu bir şekilde yeniden tanımladık. Biz Üsküdar Belediyesi olarak Salı ve Cuma günleri sadece geri dönüşebilen atıkların toplanması, diğer günlerde ise evsel atıklar dediğimiz çöplerin toplanması esasına dayalı toplama sistemi geliştirdik. 2016 yılından önce aylık geri dönüşebilir atık tonajımız 400-500 ton civarındaydı. 2016’da 1.200 tona çıktık. Zaman içinde 2000 tona ulaştık. Bugün 5000 tonu hedefliyoruz. Maddi olarak önemli bir ekonomik değer üretmiş olduk ama bundan daha önemlisi geleceğe daha temiz bir çevre bırakmış olacağız.”

KÂĞITTAN, PLASTİĞE HER TÜRLÜ ATIK GERİ DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR

Üsküdar Belediyesi bünyesinde yer alan Atık Yönetim Merkezi’nde; kâğıttan, metale, plastikten ahşaba kadar hemen her türlü atığı ayırarak geri dönüştürüyor. Yaklaşık 1000 kişinin çalıştığı tesiste, her gün 500 tondan fazla çöp dönüştürülüyor. 500 metrekarelik kapalı alanda hizmet veren tesiste ayrıştırılan atıkların yüzde 70’ i kâğıt ve karton atıklarından, yüzde 30’u metal, plastik atıklarından oluşuyor.

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