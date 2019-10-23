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Üsküdar belediyesi, tüm Türkiye’ye örnek olacak ‘dönüşümde üsküdar modeli’ni açıklıyor!

Barındırdığı kültürel mirasa sahip çıkarak Üsküdar’a yeni bir kent vizyonu kazandıran Üsküdar Belediyesi, daha iyi bir gelecek için Sıfır Atık projesiyle “Dönüşümde Üsküdar Modeli”ni başlatıyor. Proje kapsamında 900 kişiden oluşan dev ekip, tüm Üsküdar’da kapı kapı dolaşarak özellikle ev hanımlarına geri dönüşümün önemini ve geri dönüşüm kapsamında evde yapılabilecekleri anlatıyor.

Üsküdar belediyesi, tüm Türkiye’ye örnek olacak ‘dönüşümde üsküdar modeli’ni açıklıyor!

Barındırdığı kültürel mirasa sahip çıkarak Üsküdar’a yeni bir kent vizyonu kazandıran Üsküdar Belediyesi, daha iyi bir gelecek için Sıfır Atık projesiyle “Dönüşümde Üsküdar Modeli”ni başlatıyor. Proje kapsamında 900 kişiden oluşan dev ekip, tüm Üsküdar’da kapı kapı dolaşarak özellikle ev hanımlarına geri dönüşümün önemini ve geri dönüşüm kapsamında evde yapılabilecekleri anlatıyor.

23 Ekim 2019 Çarşamba 11:21
Üsküdar belediyesi, tüm Türkiye’ye örnek olacak ‘dönüşümde üsküdar modeli’ni açıklıyor!

Türkiye’nin en büyük ekonomisi haline gelen geri dönüşümün ev hanımlarına, okul müdürlerine, öğrencilere ve site yöneticilerine uygulamalı olarak anlatılacağı projede, “Ayrıştırma nasıl olmalı, çöpleri ayrıştırırken nelere dikkat edilmeli?” sorularına yanıt verilecek. Üsküdar Belediyesinin geri dönüşüme yönelik geliştirdiği yeni model tüm katılımcılara ve basına detaylarıyla açıklanacak. Ev hanımlarına ayrıca ayrıştırma tesisinde özel bir eğitim de verilecek.

Üsküdar Belediyesi, proje kapsamında geliştirdiği çöpten ayda 1 milyon TL’lik gelir kazandıran modeli ile ayda 5 bin top, diğer bir tanımlama ile bin 200 ton çöpü geri kazandırmayı hedefliyor. Daha temiz bir Üsküdar için başlatılan bu “Geri Dönüşüm Atılımı” ile aynı zamanda çöpe giden milyonlarca liralar, ekonomiye kazandırılacak.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in katılımıyla, 25 Ekim Cuma günü saat 11.00’de, Atık Yönetim Merkezi’nde gerçekleşecek proje lansmanımızda sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.

Saygılarımızla..

TARİH: 25 EKİM 2019 CUMA

YER: ATIK YÖNETİM MERKEZİ, SELİMİYE/ÜSKÜDAR

ADRES: SELİMİYE MAHALLESİ ATÖLYELER CADDESİ. NO:5/ ÜSKÜDAR

SAAT: 11.00

PROGRAM:

  • 10: 30: KARŞILAMA& COFFE BREAK
  • 11: 00: BASIN TOPLANTISI
  • ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANI HİLMİ TÜRKMEN KONUŞMA
  • EV KADINLARININ GERİ DÖNÜŞÜM ANLATILARI
  • 12: 00: AYRIŞTIRMA TESİSİ TANITIM VE ANLATIM

Bilgi için:Havva Kızılırmak PR/ Esat Pala

esatpala@gmail.com 0533 4175602

esatpala@havvakizilirmakpr.com

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