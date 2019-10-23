Üsküdar belediyesi, tüm Türkiye’ye örnek olacak ‘dönüşümde üsküdar modeli’ni açıklıyor!

Türkiye’nin en büyük ekonomisi haline gelen geri dönüşümün ev hanımlarına, okul müdürlerine, öğrencilere ve site yöneticilerine uygulamalı olarak anlatılacağı projede, “Ayrıştırma nasıl olmalı, çöpleri ayrıştırırken nelere dikkat edilmeli?” sorularına yanıt verilecek. Üsküdar Belediyesinin geri dönüşüme yönelik geliştirdiği yeni model tüm katılımcılara ve basına detaylarıyla açıklanacak. Ev hanımlarına ayrıca ayrıştırma tesisinde özel bir eğitim de verilecek.

Üsküdar Belediyesi, proje kapsamında geliştirdiği çöpten ayda 1 milyon TL’lik gelir kazandıran modeli ile ayda 5 bin top, diğer bir tanımlama ile bin 200 ton çöpü geri kazandırmayı hedefliyor. Daha temiz bir Üsküdar için başlatılan bu “Geri Dönüşüm Atılımı” ile aynı zamanda çöpe giden milyonlarca liralar, ekonomiye kazandırılacak.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in katılımıyla, 25 Ekim Cuma günü saat 11.00’de, Atık Yönetim Merkezi’nde gerçekleşecek proje lansmanımızda sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.

Saygılarımızla..

TARİH: 25 EKİM 2019 CUMA

YER: ATIK YÖNETİM MERKEZİ, SELİMİYE/ÜSKÜDAR

ADRES: SELİMİYE MAHALLESİ ATÖLYELER CADDESİ. NO:5/ ÜSKÜDAR

SAAT: 11.00

PROGRAM:

10: 30: KARŞILAMA& COFFE BREAK

11: 00: BASIN TOPLANTISI

ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANI HİLMİ TÜRKMEN KONUŞMA

EV KADINLARININ GERİ DÖNÜŞÜM ANLATILARI

12: 00: AYRIŞTIRMA TESİSİ TANITIM VE ANLATIM

Bilgi için:Havva Kızılırmak PR/ Esat Pala

esatpala@gmail.com 0533 4175602

esatpala@havvakizilirmakpr.com