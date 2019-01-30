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Üroloji merkezinde feci ölüm!

İzmir’in Konak ilçesinde, ablasının çalıştığı üroloji merkezindeki arızalanan cihazı tamir etmek isteyen Ahmetcan Yiğit (26), elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Üroloji merkezinde feci ölüm!

İzmir’in Konak ilçesinde, ablasının çalıştığı üroloji merkezindeki arızalanan cihazı tamir etmek isteyen Ahmetcan Yiğit (26), elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

30 Ocak 2019 Çarşamba 08:56
Üroloji merkezinde feci ölüm!

Olay, dün akşam saat 20.00'leri arasında Konak ilçesi Kahramanlar Mahallesi 1420 Sokak'taki üroloji merkezinde meydana geldi. İzmir Eşrefpaşa Hastanesi'nde güvenlik olarak çalıştığı öğrenilen Yiğit, ablasının çalıştığı üroloji merkezinde arızalanan bir cihazı tamir etmek istedi. Cihazı tamir etmeye başlayan Ahmetcan Yiğit, elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan Yiğit, ablasının durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Alsancak Nevvar Salik Devlet Hastanesi kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Yiğit, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yiğit'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 30.01.2019 12:53
Anahtar Kelimeler:
üroloji merkezinde feci ölüm
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