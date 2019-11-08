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Ünlü Tiyatro Sanatçısı Hayatını Kaybetti!
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Ünlü Tiyatro Sanatçısı Hayatını Kaybetti!

Tiyatro sanatçısı Özdemir Nutku, yaşamını yitirdi.İZMİR'de bir süredir yoğun bakımda olan usta tiyatro sanatçısı Prof. Dr. Özdemir Nutku (88), kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Ünlü Tiyatro Sanatçısı Hayatını Kaybetti!

Tiyatro sanatçısı Özdemir Nutku, yaşamını yitirdi.İZMİR'de bir süredir yoğun bakımda olan usta tiyatro sanatçısı Prof. Dr. Özdemir Nutku (88), kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

08 Kasım 2019 Cuma 11:26
Ünlü Tiyatro Sanatçısı Hayatını Kaybetti!

Bir süredir İzmir'de yoğun bakımda olan ünlü oyuncu, yazar, eleştirmen ve yönetmen Özdemir Nutku, bugün sabah saat 6.30 sıralarında kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. 88 yaşında hayata gözlerini yuman Nutku'nun cenaze töreninin 10 Kasım Pazar günü yapılacağı bildirildi.

KİMDİR?

Özdemir Nutku, 12 Ocak 1931’de İstanbul’da doğdu. İlkokuldan sonra 1942’de Robert Kolej’e girdi ve hazırlık sınıflarıyla birlikte sekiz yıllık orta eğitimden sonra 1950’de B.A. derecesi ile mezun oldu. 7 yaşında piyanoya başlayan ve 1949 yılında ilk ve son klasik piyano konserini veren Nutku, 50’li yıllarda bir caz kuarteti kurarak caz piyanisti olarak tanındı. Amatör bir müzisyen olan Nutku’nun tiyatroya olan ilgisi kolej yıllarında başladı. Okulun temsil kolunda, amatör olarak çeşitli rollerde oynayan yazar, 1946-1947 döneminde, Kadıköy Süreyya Sineması’nda sahnelenen Franz Lehar’ın Tarla Kuşu operetinde ilk profesyonel rolünü oynadı. 9 Eylül Üniversitesinde Güzel Sanatlar Fakültesinde Tiyatro Bölümünü kuran Nutku, bugüne kadar 37si tiyatro, 22si çeviri, 4ü şiir, 12si oyun ve uyarlama, 2si senaryo, 1i çocuk olmak üzere 78 kitap yazdı ve yayımladı.

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