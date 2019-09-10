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Ünlü Sinema Sanatçısı Süleyman Turan hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Sinema ve Tiyatro sanatçısı Süleyman Turan, sabah saatlerinde Kadıköy'deki evinde yaşamını yitirdi.

Ünlü Sinema Sanatçısı Süleyman Turan hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Sinema ve Tiyatro sanatçısı Süleyman Turan, sabah saatlerinde Kadıköy'deki evinde yaşamını yitirdi.

10 Eylül 2019 Salı 09:46
Ünlü Sinema Sanatçısı Süleyman Turan hayatını kaybetti

Oyuncunun vefat haberini CHP Eski İstanbul Milletvekili, gazeteci Barış Yarkadaş sosyal medya hesabından şöyle duyurdu:

"Yılmaz Güney'in yakın dostu, sinema sanatçısı Süleyman Turan, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Turan, ATV'de hazırlayıp sunduğu Kayıp Aranıyor programında, gözaltında kaybedilen Ali - Ayhan Efeoğlu kardeşlerin öyküsüne de yer vermiş, bu yüzden programı kaldırılmıştı."

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 10.09.2019 09:51
Anahtar Kelimeler:
ünlü sinema sanatçısı süleyman turan hayatını kaybetti
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