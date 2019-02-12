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Ünlü Sanatçı Erdoğan Sıcacık Hayatını Kaybetti!

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, usta sanatçı Erdoğan Sıcak’ın vefat ettiğini duyurdu

Ünlü Sanatçı Erdoğan Sıcacık Hayatını Kaybetti!

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, usta sanatçı Erdoğan Sıcak’ın vefat ettiğini duyurdu

12 Şubat 2019 Salı 10:35
Ünlü Sanatçı Erdoğan Sıcacık Hayatını Kaybetti!

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, usta sanatçı Erdoğan Sıcak’ın vefat ettiğini duyurdu.

ERDOĞAN SICAK KİMDİR?

Erdoğan Sıcak, 18 Ağustos 1940 tarihinde Bakırköy’de dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu Bakırköy’de bitirdi. İstanbul Erkek Lisesine gittiği yıllarda, iddialı oyunlarla sahneye adım attı.Gazetecilik eğitimi sırasında tiyatro faaliyetleri göstermeye başladı. 1959 yılında usta yönetmen Haldun Dormen ‘in tiyatro okulunda eğitim aldı.1962/63 tiyatro sezonunda, Ankara Devlet tiyatrosu sanatçısı ve yönetmeni Saim Alpago’nun İstanbul’da kurduğu topluluğa sınavla alınarak profesyonel tiyatro yaşamını başlatmış oldu. Yıllarca özel tiyatrolarda oyuncu ve yönetmen olarak görev alan Erdoğan Sıcak, televizyon yayınlarının başlamasıyla ,önce TRT, daha sonra özel kanallardaki dizilerde önemli roller üstlendi. Bu arada, birçok reklam filminde ve birkaç uzun metrajlı filmde oynadı. İngiliz ,Alman,Fransız,Japon ortak yapımı filmlerde farklı karakterler çizdi. 1959 yılından bu güne kadar, muhtelif tiyatro topluluklarında oyuncu, yönetmen ve eğitmen olarak çalıştı. Birçok televizyon dizisinin senaryolarını yazdı ve kendi kaleminden çıkan birçok tiyatro eserini sahneledi. Ödül almış mizah hikayeleri, şiirleri ve bestelenmiş şarkı sözleri de vardır.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 12.02.2019 22:00
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