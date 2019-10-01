Ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti!

Geçtiğimiz yıl akciğerlerinden rahatsızlık geçiren, ancak tedavi sonucu iyileşen, geçtiğimiz günlerde yeniden fenalaşan ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin son bölümünde yer almayan Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti.

Acı haberi, Oktay Kaynarca, sosyal medya hesabından "Abim... Mekanın cennet olsun canım abim" mesajıyla duyurdu.

Ünlüoğlu’nun bir aile yakını, usta oyuncunun bir süredir kanser ile mücadele ettiği ve bu sabah tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini söyledi.

1957 İzmir doğumlu Tarık Ünlüoğlu son olarak ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ dizisinde ‘Ünal Kaplan’ rolünü oynuyordu.

Ankara Devlet Tiyatrosu’nda 25 yıl görev yapan Ünlüoğlu, daha sonra İstanbul Devlet Tiyatrosu’na tayin oldu. Ünlüoğlu, tiyatro oyunculuğunun yanı sıra sinema filmi ve dizilerde de oynadı, aynı zamanda dublaj çalışmaları da yaptı. Kurtlar Vadisi’ndeki ‘Testere Necmi’ rolüyle ise geniş kitleler tarafından tanındı.

TARIK ÜNLÜOĞLU KİMDİR?

Tarık Ünlüoğlu, 1957 yılında İzmir'de doğmuştur. İzmir Namık KemalLisesi'nden mezun oldu. Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Opera bölümüne girdi ve bir yıl okuduktan sonra Konservatuarın Tiyatro bölümüne geçti.

Ankara Devlet Tiyatrosu'nda 25 yıl görev yaptı. Daha sonra İstanbulDevlet Tiyatrosu'na tayin oldu.

Tarık Ünlüoğlu, Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra sinema filmi ve dizilerde de oynadı aynı zamanda dublaj çalışmaları da yaptı.

TARIK ÜNLÜOĞLU HANGİ PROJELERDE YER ALDI?

1996 Bir Erkeğin Anatomisi

1998 Cumhuriyet

2006 Umut Adası

2007 Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım Savcı

2007 Kabadayı

2009 Aşkın İkinci Yarısı

2011 Eyyvah Eyvah 2

2011 Sümela'nın Şifresi: Temel

2011 Berlin Kaplanı Cemal

2014 Eyyvah Eyvah 3

2015 Bana Masal Anlatma

2015 Kara Bela

2016 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

2018 Hedefim Sensin

2018 Bal Kaymak

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