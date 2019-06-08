Üniversiteli İşçilere Destek Var, Sonuç Yok!

Üniversiteli İşçiler Platformu İzmir Temsilcisi Şebnem Hanım'ın KPSS CAFE'ye özel yaptığı videolu açıklamaları burada yer alan " Üniversiteli İşçiler Kadro Değil Statü Değişikliği İstiyor" başlıklı haberimizden okuyabilirsiniz.

Üniversiteli İşçiler Eskişehir Temsilcisi Mehmet A. ile mini bir röportaj gerçekleştirdik. Mehmet A. Harita ve Kadastro Teknikeri olmasına, Kamu Yönetimi mezunu olmasına rağmen belediyede daimi işçi statüsünde çalıştığı için son 15 yılda siyasi baskılara maruz kaldığını şuan da da oto yıkama işi yaptığını belirtiyor.

İşte o röportaj;

Kpsscafe.com.tr’nin Üniversiteli İşçiler Platformu ile yaptığı özel röportajdır.

Soruları Üniversiteli İşçiler Platformu Eskişehir Temsilcisi Mehmet AKYILDIZ cevapladı.

Soru:1 – Üniversiteli İşçiler Kimdir?

Cevap:1 – Üniversiteli İşçiler: Kamu Kurumlarında, Belediyelerde ve KİT’lerde 4857 sayılı iş kanununa tabii daimi işçi statüsünde çalışan (Önlisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora tezlerini tamamlamış) nitelikli vasıflı ve devlete “MEMUR” kadrosu ile hizmet etmeyi hedeflemiş personellerdir.

Soru:2 –2015 yılında kamu görevlileri toplu iş sözleşmesine konulan ve üniversiteli işçilerin mağduriyetinin gidereceği düşünen maddenin detayları nedir?

Cevap:2 – Aslında bizim mağduriyetimiz 2007 yılında 5620 sayılı Norm Kadro Yasasından sonra oluşmuştur ama siz 2015 yılından itibareni sorduğunuz için ona cevap vereyim; Evet 2015 yılı Toplu İş Sözleşmesi toplantısında alınan ve dönemin Çalışma Bakanı Sayın Faruk Çelik ile Kamuda tek yetkili memur sendikası olan Memur Sen Genel Başkanı Sayın Ali Yalçın arasında imzalanan ve bugüne kadar hayata geçirilmeyen TİS 36-1 maddesinin ve bizimde öngördüğümüz koşulsuz şartsız Tüm Üniversiteli İşçilerin “MEMUR” kadrolarına alınması kararıdır.

Soru:3 – Üniversiteli işçiler ne kadar maaş alıyor? Kadrolu memurlarla aynı haklardan yararlanıyorlar mı?

Cevap-3-a : Kamu Kurumlarında 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname doğrultusunda daimi işçi kadrosuna geçen arkadaşlarımız yaklaşık 2500 ile 3000 Türk Lirası arası Net Maaşları bulunmaktadırlar.

Cevap-3-b : Kamu Kurumlarında, Belediyelerde ve KİT’lerde daha önceden daimi işçi statüsünde kadro almış diğer arkadaşlarımız ise 3500 ile 7000 Türk Lirası net Maaşları bulunmaktadırlar.

Cevap-3-c : Kadrolu Memurlarla hemen hemen aynı maaşları alsın veya almasınlar memurlar gibi aynı yasal hakları (Atama, Tayin, Derece-Kademe, Görevde Yükselme, Yeşil Pasaport-Kırmızı Pasaport vs. gibi bürokratik) bulunmamaktadır.

Soru:4 – Üniversiteli İşçiler Platformu mağduriyetlerin giderilmesi için ne gibi çalışmalar yapıyor?

Cevap:4 – Üniversiteli İşçiler Platformu Olarak öncelikle ilk işimiz bir Whatsapp grubu kurmak suretiyle tüm Türkiye’de ki arkadaşlarımıza ulaştık ve Temsilcilikler oluşturduk ve kısa zamanda yaklaşık 10 kişilik bir ekiple Ankara ziyaretimiz oldu. (Memur-Sen, Kamu-Sen, TBMM de MHP grup Başkan Vekilimiz Sayın Erkan AKÇAY, yine alanında çok başarılı MHP Milletvekili Sayın Arzu ERDEM ile görüşmelerimiz oldu. Merak edenler sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirler.

Soru:5 – Üniversiteli İşçiler Platformu olarak Siyasi partilerden destek görüyor musunuz? Hangi partinin milletvekilleri sorunlarınızı gündeme taşıyor?

Cevap:5 – Üniversiteli İşçiler Platformu olarak Siyasi Partilerden değil ama Siyasi Parti Milletvekillerinden destek görüyoruz.

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Avukat Burcu KÖKSAL (Meclis Gündeminde Bizimle ile konuşması mevcut)

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi GÜRER (Kanun Teklifi sunmuştur)

İyi Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk (Kanun Teklifi sunmuştur)

http://www.universiteliisciler.com/universiteliisciler/mhpden-universiteli-isciler-aciklamasi/

Soru:6 – Üniversiteli İşçiler kamuda çalışırken ne tür sıkıntılar yaşıyor?

Cevap:6 – Üniversite İşçiler Çalıştıkları Kurumlarda statüsü gereği “Daimi işçi” olduklarından resmiyette vasıfsız olmaları hasebiyle Kurum Amirlerinin takdirine kalıyorlar. Amirleri isterlerse Beden İşçisi olabiliyor. Örneğin; Ben, Harita-Kadastro Teknikeriyim ve Kamu Yönetimi Mezunuyum, ama Çalıştığım Kurum Belediye olduğundan ve siyasetle yönetildiğinden son beş yıldır 15 defa görev değişikliğine maruz kaldım. Şimdi Oto Yıkama işi yapıyorum.

Soru:7 – Memur Sendikaları sorunlarınızla ilgileniyor mu? Sorunlarınızın çözümü için çalışmalar yapıyorlar mı? Hangi sendikaların desteğini görüyorsunuz?

Cevap:7 – Memur Sendikalarından; Memur-Sen olarak 2010 yılından 2015 yılına kadar bir fiil beş boyunca bizim mağduriyetimizin giderilmesi hususunda çalışmalar yapmış ama maalesef başka sebeplerle bekletilmiştir.

Son Yedi aydır yeniden Üniversiteli İşçiler Platformu olarak gündeme gelme çabamızdan dolayı Memur-sen ve Kamu-Sen den hep destek tam destek alıyoruz.

Soru:8 – Ülkemizde son olarak açıklanan resmi verilere göre işsizlik %14’ün üzerine çıktı. Platformunuz bu konuda ne düşünüyor. Üniversiteli işsizler diye bir kavram da var. Bu konuda da çalışmalarınız var mı?

Cevap-8 – Üniversiteli İşçiler Platformu olarak bizim hedefimiz belli kendi hedefimiz hususunda çalışmamız var o nedenle, Üniversiteli İşsizler hakkında en kısa zamanda iş bulmaları hakkında bir temennimiz olabilir. Herhangi bir çalışmamız yok.

Soru:9 – Kamuda üniversiteli işçiler kadro istiyor gibi haberler yapılıyor. Kadro mu istiyorsunuz yoksa statü değişikliği mi?

Cevap:9 – Üniversiteli İşçiler Platformu olarak bizim “Daimi İşçi” adı altında bir kadromuz var.

Bizim isteğimiz sadece ve sadece “MEMUR” Statüsüne geçmektir.

Soru:10 – Üniversiteli İşçiler Platformu hangi şehirlerde var? Her şehirde temsilciniz bulunuyor mu? Merkeziniz neresi?

Cevap:10 – Üniversiteli İşçiler Platformu Olarak Her Şehirde Temsilcilerimiz var hatta bazı şehirlerimizde birden fazla temsilcimiz var.

Soru:11 – KPSS CAFE olarak her zaman taleplerinizin yüksek sesle duyurulması için haberlerimiz ile destek oluyoruz. KPSS CAFE’yi takip ediyor musunuz? KPSS CAFE okurlarına son mesajınız ne olur?

Cevap:11 – KPSS CAFE olarak her taleplerin yüksek sesle duyurulması ve biz Üniversiteli İşçiler’e de bu fırsatı verdiğiniz için size çok teşekkür ederiz. KPSS CAFE’yi yakından takip ettiğimizi bilmenizi isterim.

Kamunun ve Kamuoyunun yakından takip ettiği KPSS CAFE’yi takip etmenizi hızlı, güvenilir ve doğru haber almanızı önemle tavsiye ediyorum.

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