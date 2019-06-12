Üniversiteli İşçiler Taleplerini Anlattı!

KPSS CAFE olarak Üniversiteli İşçilerin kamuda adaletli bir çalışma ortamında iş hayatlarına devam etmeleri her şeyden önemlisi bilgili, eğitimi tamamlamış, kültürlü bireylerin kamuda hak ettiği şekilde iş hayatını sürdürmeleri açısından sık sık sorunlarını ve taleplerini gündeme getiriyor. Kamuda işçi statüsünde çalışan üniversitelilerin seslerine hep birlikte kulak verelim.

ATANAMAMIŞ FELSEFE ÖĞRETMENİ

Şebnem Sultan Yılbaş kamuda 8 Yıldır çalışmaktayım. Yüksek lisans mezunuyum. Atanamamış felsefe grubu öğretmeniyim. Statü değişikliği ile memur kadroları için görevde yükselme sınavlarına girip terfi hakkından faydalanmak istiyorum.

"TAYİN VE GÖREVDE YÜKSELME HAKKIM YOK"

B.Z Sağlık Bakanlığına bağlı kuruluşlardan birisinde çalışıyorum. 15. Yılım, yıllardır yan masada çalışan arkadaşımla farklı statüde değerlendiriliyorum. Hem ücret hem de sosyal haklar bakımından. Görevde Yükselme sınavına girip yükselemiyorum. Mesela yöneticilerim bile benden düşük seviyede eğitim almış kişiler. Tayin hakkım ya da başka kuruma geçiş hakkım yok. Hem iktisat hem sosyoloji bitirip üstüne bir de kamu yönetimi alanında yüksek lisans yapmama rağmen oturduğum yerde sayıyorum.Küçümsemek değil ama İlkokul mezunu bir temizlik personeli ile aynı seviyede değerlendirilmek istemiyorum.



"ÜNİVERSİTE MEZUNUNA İLKOKUL MEZUNU SORUMLU VERİLİYOR"

T.K. Ben MEB'de aşçı olarak çalışıyorum. Aynı kurumda lise mezunu köy hizmetlerinden geçme ambar memuru bana karışmaya hiç yetkisi olmayan, sırf işçiyim diye her gün gelip bana fırça atıp görevim olmamasına rağmen yerleri temizlettirip saçma sapan iş yaptırıyor ve ayrıca benden önce işe girmiş ilkokul mezunu insanı başıma sorumlu yaptılar benden 3 yıl önce işe başladıgı için ben şuan ilkokul mezunu insanın elinin altında çalışıyorum.



"MESLEĞİMİ YAPAMIYORUM"

F.A Mesleğim muhasebe ve finansman olduğu için kurumum beni gerekli yerde çalıştırmadığı gibi işçi olduğumuz için sizin yetkiniz yok denerek mesleğim ile ilgili birim veya birimlerde görevlendiremeyiz deyip istediği yerde çalıştırıyor çünkü imza yetkimiz yok biliyorsunuz muhasebe çok önemli bir yer o yüzden memur harici kimseyi görev veremiyorlar bunun sıkıntısını yaşamaktayım. 6 yıldır kamuda işçi statüsünde çalışıyorum.



"HEM MÜHENDİS HEM İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI AMA İŞÇİ"

Fatih K. Karayolları Genel Müdürlüğünde kadrolu işçi olarak çalışmaktayım, Su Ürünleri Mühendisiyim, aynı zamanda B sınıfı İş güvenliği Uzmanıyım. Düz işçi pozisyonunda çalışmaktayım, yani ne iş varsa onu yapmak durumundayım.



"ÜNİVERSİTE MEZUNUYUZ AMA 3. SINIF MUAMELESİ GÖRÜYORUZ"

Mehmet A. 2004 yılında geçici işçi olarak işe başladım. Çalıştığım kurumun İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde Harita ve Kadastro Teknikeri olarak "MEMUR" arkadaşlarımızla birlikte memurlar gibi aynı serviste bir fiil 10 yıl görev yaptım. 2007 yılında çıkan 5620 sayılı torba yasaya istinaden kurum içinde bürokratların sözleşmeli personel olmamıza engel olmaya çalışmasından dolayı zorunlu olarak "daimi işçi" pozisyonuna geçmek zorunda kaldım. Söz konusu bürokratların; Kurum Amirini, benim hakkımda yalan yanlış bilgilendirmesi sonucunda 2014 yılı Haziran ayından bu güne kadar 15 defa görev değişikliğine tabii tutuldum. Her ne kadar Üniversite Mezunu olsanız da, kendinizi kariyerli, vasıflı, liyakat'li görsenizde resmi kayıtlarda "vasıfsız işçi" olduğunuzdan dolayı çalıştığınız kurum sizi istediği yerde ve pozisyonda işçi olarak çalıştırabilmektedir. Biz Üiversiteli İşçiler'in memurlar gibi atama, tayin, görevde yükselme, derece-kademe vs. gibi hiçbir yasal hakkımızın bulunmadığı gibi tarafınıza uygulanan bu haksız, adaletsiz "Mobbing" uygulaması hususunda yasal yollarla hakkınızı aramaya bile hakkınız yok, işte bu veya bu gibi nedenlerden dolayıdır ki, biz Üniversiteli İşçiler'in statü değişikliği ile "MEMUR" statüsüne geçmeleri hususunda çalışmamız devam ediyor. Hatta Memurların Yeşil Pasaport alıp dünyanın bir çok ülkesine vizesiz seyahat etme özgürlükleri bile bulunmaktadır. Bizlerde Kamu çalışanıyız, bizlerde Üniversite Mezunuyuz ama bunların hepsinden mahrum ve 3.sınıf muamelesi yaşıyoruz.



E.E. E. E. Trabzon. 14 yıldır işçiyim. Muhasebeciyim, işletme mezunuyum, benim müdürüm lise mezunu yükselip müdür olamıyorum.

Üniversiteli işçiler kimdir?

Üniversiteli işçiler kendilerini şöyle tanımlıyor;



Kamu Kurum ve Kuruluşlarında ,Bekediyelerde ve KİT”lerde 4857 sayılı iş kanununa göre çalışan daimi kadrodaki Üniversite Mezunu ( önlisans, lisans,yüksek lisans ve doktora yapmış ) işçileriz.Kamuda işe başlatılırken KPSS, İş Beceri Değerlendirmesi ve Mülakat elemelerinden geçirildik. Görevde yükselme, tayın, terfi ve kendi alanlarının dışında çalıştırılan kurum içi eğitimlere sırf kadrolu işçi(4857 sayılı yasaya tabi) olduğumuzdan mahrum bırakılan binlerlerce işçiyiz.





Tek talebimiz var; Var olan kadromuzun memurluk kadrosuna dönüştürülmesi. En basit anlatımla talebimiz kadro değil statü değişikliği .Şunu özellikle belirtmek isterim statü değişikliği sadece memur işi yapana değil kendi alanlarının dışında çalıştırılan binlerce üniversite mezunu işçileri de kapsamalı. Amirlerinin istekleri doğrultusunda kendi alanlarının dışında çalıştırılan değerli arkadaşlarımızı dışarıda bırakacak bir çalışma yeni mağdurları yaratacaktır. Yeni mağduriyetlerinin yaşanmaması için herkesi kapsayacak bir çalışma yapılmasını istiyoruz.

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