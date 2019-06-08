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Üniversiteli İşçiler Statü Değişikliği İstiyor!

Kamu kurum ve kuruluşlarında işçi statüsünde çalışan ve kendilerine üniversiteli işçiler diyen platform kamuda çalışan tüm önlisans, lisans ve yüksek lisans yapmış çalışanlar için statü değişikliği istiyorlar. Memurlar gibi sosyal haklardan faydalanıp maaşlarını alsalar da tayin, görevde yükselme gibi haklardan mahrum kalıyorlar. Üniversiteli İşçiler bir platform kurdu ve bu platform üzerinden mağduriyetlerinin giderilmesi için seslerini yetkililere duyurmak adına çalışmalar yürütüyor. Üniversiteli İşçiler Platformu İzmir Temsilcisi Şebnem S.Y üniversiteli işçilerin yaşadığı mağduriyetler ve platformun çalışmaları hakkında KPSS CAFE'ye özel açıklamalarda bulundu.

Üniversiteli İşçiler Statü Değişikliği İstiyor!

Kamu kurum ve kuruluşlarında işçi statüsünde çalışan ve kendilerine üniversiteli işçiler diyen platform kamuda çalışan tüm önlisans, lisans ve yüksek lisans yapmış çalışanlar için statü değişikliği istiyorlar. Memurlar gibi sosyal haklardan faydalanıp maaşlarını alsalar da tayin, görevde yükselme gibi haklardan mahrum kalıyorlar. Üniversiteli İşçiler bir platform kurdu ve bu platform üzerinden mağduriyetlerinin giderilmesi için seslerini yetkililere duyurmak adına çalışmalar yürütüyor. Üniversiteli İşçiler Platformu İzmir Temsilcisi Şebnem S.Y üniversiteli işçilerin yaşadığı mağduriyetler ve platformun çalışmaları hakkında KPSS CAFE'ye özel açıklamalarda bulundu.

08 Haziran 2019 Cumartesi 14:49
Üniversiteli İşçiler Statü Değişikliği İstiyor!

Üniversiteli işçiler Platformu İzmir Temsilcisi Şebnem Hanım Üniversiteli İşçileri " kamu kurum ve kuruluşlarında önlisans, lisans ve yüksek lisansını tamamlamış kamu işçileri" olarak tanımlıyor.

KADRO DEĞİL STATÜ DEĞİŞİKLİĞİ İSTİYORLAR

Üniversiteli işçilerin kadrosu var. Kadro sorunu olmayan kamu işçileri kadro değil statü değişikliği istediklerini her fırsatta dile getiriyorlar.

Üniversiteli İşçiler Platformu adına KPSS CAFE'ye özel açıklamalarda bulunan İzmir Temsilcisi kendilerine destek veren milletvekillerinden, destek veren sendikalardan ve platform olarak yaptıkları çalışmalardan bahsederek kamu oyunu bilgilendirici açıklamalarda bulundu.

Görevde yükselme, tayin, nakil, terfi gibi haklardan mahrum kalan üniversiteli işçilerin taleplerini ve mağduriyetlerini İzmir Temsilcisi Şebnem Hanım'dan dinleyelim.

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Son Güncelleme: 08.06.2019 15:04
Anahtar Kelimeler:
üniversiteli işçiler statü değişikliği istiyor
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