Üniversiteli İşçiler Statü Değişikliği İstiyor!

Kamu kurum ve kuruluşlarında işçi statüsünde çalışan ve kendilerine üniversiteli işçiler diyen platform kamuda çalışan tüm önlisans, lisans ve yüksek lisans yapmış çalışanlar için statü değişikliği istiyorlar. Memurlar gibi sosyal haklardan faydalanıp maaşlarını alsalar da tayin, görevde yükselme gibi haklardan mahrum kalıyorlar. Üniversiteli İşçiler bir platform kurdu ve bu platform üzerinden mağduriyetlerinin giderilmesi için seslerini yetkililere duyurmak adına çalışmalar yürütüyor. Üniversiteli İşçiler Platformu İzmir Temsilcisi Şebnem S.Y üniversiteli işçilerin yaşadığı mağduriyetler ve platformun çalışmaları hakkında KPSS CAFE'ye özel açıklamalarda bulundu.