Üniversiteli İşçiler Statü Değişikliği İstiyor!

Üniversiteli işçiler Platformu İzmir Temsilcisi Şebnem Hanım Üniversiteli İşçileri " kamu kurum ve kuruluşlarında önlisans, lisans ve yüksek lisansını tamamlamış kamu işçileri" olarak tanımlıyor.
KADRO DEĞİL STATÜ DEĞİŞİKLİĞİ İSTİYORLAR
Üniversiteli işçilerin kadrosu var. Kadro sorunu olmayan kamu işçileri kadro değil statü değişikliği istediklerini her fırsatta dile getiriyorlar.
Üniversiteli İşçiler Platformu adına KPSS CAFE'ye özel açıklamalarda bulunan İzmir Temsilcisi kendilerine destek veren milletvekillerinden, destek veren sendikalardan ve platform olarak yaptıkları çalışmalardan bahsederek kamu oyunu bilgilendirici açıklamalarda bulundu.
Görevde yükselme, tayin, nakil, terfi gibi haklardan mahrum kalan üniversiteli işçilerin taleplerini ve mağduriyetlerini İzmir Temsilcisi Şebnem Hanım'dan dinleyelim.
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