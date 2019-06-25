Üniversiteli İşçiler Seçimin Ardından Harekete Geçti!

Kamu kurum ve kuruluşlarında işçi statüsünde çalışan ve statü değişikliği talebinde bulunan Üniversiteli İşçiler Platformu son günlerde yaptıkları çalışmalar ile seslerini duyurmaya başladı. Üniversiteli İşçiler Platformu geçtiğimiz pazar günü tamamlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin hemen ardından çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Üniversiteli işçilere birçok milletvekilinden de destek gelmişti.

Son olarak 25 Haziran 2019 Salı günü saat 20:30'da "KAMUDA VE YEREL YÖNETİMLERDE İŞÇİ STATÜSÜNDE ÇALIŞAN ÜNİVERSİTE MEZUNU TÜM ÜNİVERSİTELİ İŞÇİLERE STATÜ DEĞİŞİKLİĞİ" etkinliği düzenleyecek.

KPSSCAFE OLARAK TALEPLERİNİ İLETTİK!

KPSS Cafe olarka her zaman Üniversiteli İşçilerin seslerini duyurmaya, taleplerinin doğru yerlere yüksek sesle ulaştırılması adına haberlerimiz ile destek olmaya çalıştık. Üniversiteli işçilerin sesini duyurmak adına yaptığımız haberlerden bazıları şöyle;

SOSYAL MEDYA ETKİNLİĞİ

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan üniversiteli işçiler bugün akşam saat 20:30'da Twitter'da sosyal medya etkinliği düzenliyorlar.

KADRO DEĞİL STATÜ DEĞİŞİKLİĞİ İSTİYORLAR

Üniversiteli işçilerin kadrosu var. Kadro sorunu olmayan kamu işçileri kadro değil statü değişikliği istediklerini her fırsatta dile getiriyorlar.

Üniversiteli İşçiler Platformu adına KPSS CAFE'ye özel açıklamalarda bulunan İzmir Temsilcisi kendilerine destek veren milletvekillerinden, destek veren sendikalardan ve platform olarak yaptıkları çalışmalardan bahsederek kamu oyunu bilgilendirici açıklamalarda bulundu.

Görevde yükselme, tayin, nakil, terfi gibi haklardan mahrum kalan üniversiteli işçilerin taleplerini ve mağduriyetlerini İzmir Temsilcisi Şebnem Hanım'dan dinleyelim.

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