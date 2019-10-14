Üniversiteli İşçiler Platformu CHP'li Murat Bakan ile Görüşecek!

Üniversiteli İşçiler Platformu seslerinin duyurulması noktasında yaptıkları çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Üniversiteli İşçiler Platformu İzmir Temsilcisi Şebnem Sultan Yılbaş " Daha önce mağduriyetlerimizin giderilmesi konusunda TBMM'ne soru önergesi veren CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan ile bir görüşme gerçekleştirmeyi planlıyoruz" dedi.

CHP'li Murat Bakan tarafından verilen soru önergesinin henüz cevaplandırılmasını hatırlatan Yılbaş; Meclisin açılması ile birlikte çalışmalarına hız veren üniversite mezunu işçiler platformu üyeleri meclisten kendilerinin Statü değişikliğine dair var olan mağduriyeti giderecek kanun teklifinin çıkmasını beklemekteler.Kamu maliyesine hiçbir ilave yük getirmeyen adaletin ve hakkın yerini bulması açısından mümkün olan en kısa zamanda, mevcut daimi işçi olan kadromuzun “MEMUR” kadrosuna dönüştürülmesini talep ediyoruz. Artık yaşadığımız mağduriyet son bulsun istiyoruz. " ifadelerini kullandı.