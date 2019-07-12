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Üniversiteli İşçiler Ankara'ya Çıkarma Yapıyor

Kamu Kurum Kuruluşlarında Belediyelerde ve KİT'lerde işçi statüsünde çalışan Üniversite Mezunu Üniversiteli İşçiler ; seslerini duyurmak için Ankara çıkarması yapıyor.

Üniversiteli İşçiler Ankara'ya Çıkarma Yapıyor

Kamu Kurum Kuruluşlarında Belediyelerde ve KİT'lerde işçi statüsünde çalışan Üniversite Mezunu Üniversiteli İşçiler ; seslerini duyurmak için Ankara çıkarması yapıyor.

12 Temmuz 2019 Cuma 12:21
Üniversiteli İşçiler Ankara'ya Çıkarma Yapıyor

Üniversiteli İşçiler Platformu Eskişehir Temsilcisi Mehmet Akyıldız'dan edindiğimiz bilgilere göre Üniversiteli İşçiler ayın 16'sı Salı günü STK'ları ( Memur-sen, Kamu-Sen) , 17'si Çarşamba günü ise TBMM Siyasi Partilerin Grup başkanvekilleri ve Milletvekillerini ziyaret edecek.

ÜNİVERSİTE MEZUNU İŞÇİLER PLATFORMUNDAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Kamu Kurum Kuruluşlarında, Belediyelerde ve KİT”lerde 4857 sayılı iş kanununa göre çalışan daimi kadrodaki Üniversite Mezunu ( önlisans, lisans,yüksek lisans ve doktora yapmış ) işçileriz.Kamuda işe başlatılırken KPSS, İş Beceri Değerlendirmesi ve Mülakat elemelerinden geçirildik. Görevde yükselme, tayin, terfi hakkı olmayan ve kendi alanlarının dışında çalıştırılan kurum içi eğitimlere sırf kadrolu işçi olduğumuzdan mahrum bırakılan binlerlerce işçiyiz.

Tek talebimiz var; Var olan kadromuzun memurluk kadrosuna dönüştürülmesi. En basit anlatımla talebimiz kadro değil, statü değişikliğidir. Şunu özellikle belirtmek isterim statü değişikliği sadece memur işi yapana değil kendi alanlarının dışında çalıştırılan binlerce üniversite mezunu işçileri de kapsamalı. Amirlerinin istekleri doğrultusunda kendi alanlarının dışında çalıştırılan değerli arkadaşlarımızı dışarıda bırakacak bir çalışma yeni mağdurları yaratacaktır. Yeni mağduriyetlerinin yaşanmaması için herkesi kapsayacak bir çalışma yapılmasını istiyoruz.

Talebimiz Şudur ;

Kamu Kurum Kuruluşlarında Belediyelerde ve KİT'lerde işçi statüsünde çalışan Üniversite Mezunu Tüm Üniversiteli İşçiler in isteğe bağlı olarak eğitimlerine (Diplomalarına) uygun Memur kadrolarına geçirilmesidir.

Yukarıda kısaca bizi anlattığım gibi, Ankara'ya giderek, birebir görüşmeler yaparak Üniversiteli İşçileri doğru ve kapsamlı bir şekilde anlatmak istiyoruz.

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