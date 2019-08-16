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Üniversitelere elektronik kayıt işlemleri başladı

Elektronik kayıtlar 6-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılabilecek

Üniversitelere elektronik kayıt işlemleri başladı

Elektronik kayıtlar 6-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılabilecek

16 Ağustos 2019 Cuma 15:24
Üniversitelere elektronik kayıt işlemleri başladı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelere elektronik kayıt işlemlerinin bugün başladığını ve kayıtların 21 Ağustos'a kadar yapılabileceğini açıkladı.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, 2019-YKS (Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı) yerleştirmeleri sonucu yükseköğretim kurumlarındaki bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemlerini üniversitelere gitmeden elektronik ortamda kolayca yapabileceği bildirildi. Açıklamada, elektronik kayıtların (e-kayıt) 16-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılabileceği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın e-devlet kapısı üzerinden sunduğu birçok hizmetin yer aldığı sayfada bulunan 'Üniversite E-Kayıt' uygulamasını tıklayarak, 'https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit' adresi üzerinden 21 Ağustos gecesi saat 23.59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir. Adayların, 'e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine' dair yazıyı ekranda görmeden sistemden çıkmamaları gerekmektedir. E-kayıt işlemi başarıyla tamamlanmadan sistemden çıkış yapan kişilerin kayıtları sistemde gözükmediğinden ders kayıt işlemlerinde sorun yaşanmaktadır. E-kayıt işlemlerini başarıyla yapan öğrencilerin, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak olan tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunmaları gerekmektedir. Üniversiteye giderek yapılacak olan kayıt işlemleri sürecinde ise bir değişiklik olmayıp, şahsen yapılacak kayıtlar önceden planlandığı gibi 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir."

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üniversitelere elektronik kayıt işlemleri başladı
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