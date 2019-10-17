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Üniversitedeki taciz skandalında yeni gelişme!

Yükseköğretim Kurulu Yüksek Disiplin Kurulu'nca kız öğrenciye tacizde bulunduğu iddia edilen üniversitedeki öğretim görevlisini kamu görevinden çıkardı.

Üniversitedeki taciz skandalında yeni gelişme!

Yükseköğretim Kurulu Yüksek Disiplin Kurulu'nca kız öğrenciye tacizde bulunduğu iddia edilen üniversitedeki öğretim görevlisini kamu görevinden çıkardı.

17 Ekim 2019 Perşembe 13:07
Üniversitedeki taciz skandalında yeni gelişme!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Yüksek Disiplin Kurulunca, kız öğrenciye tacizde bulunduğu iddia edilen Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesindeki (MAKÜ) öğretim görevlisinin kamu görevinden çıkarılmasına karar verildi.

YÖK, MAKÜ’de bir kız öğrenciye cinsel taciz girişimi iddialarıyla gündeme gelen öğretim görevlisi M.Ö.T’yle ilgili disiplin soruşturması sürecini işletti.

YÖK yetkililerinden alınan bilgiye göre, YÖK Yüksek Disiplin Kurulunun bugünkü toplantısında, MAKÜ’den iletilen dosyanın da içerisinde yer aldığı farklı üniversitelerden 14 taciz iddiası görüşüldü.

Medyaya yansıyan MAKÜ’deki öğretim görevlisinin öğrencilere cinsel tacizde bulunduğuna ilişkin dosya incelendi, ilgili kişinin sözlü savunması alındı. Toplantıda, MAKÜ’deki öğretim görevlisine yönelik, üniversitenin Kurul’a yaptığı “kamu görevinden çıkarma” teklifi uygun bulundu.

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üniversitedeki taciz skandalında yeni gelişme
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